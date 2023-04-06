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【周末好去處】大型戶外演唱會4.23舉行　下周四有免費票搶【附搶票網址】

社會 20:16 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（政府新聞處圖片）

由康文署主辦的「香港流行文化節2023」戶外表演節目《聲．影馬拉松》將於4月23日（星期日）下午2時半至晚上8時在香港文化中心露天廣場舉行，橫跨不同年代而各具風格的歌手和樂隊將會帶來一場馬拉松式戶外流行音樂與電影歌曲派對，節目免費入場，名額有限，下周四（4月13日）開始接受網上登記。

戶外《聲．影馬拉松》為今年「香港流行文化節」的亮點節目之一，集合本地流行音樂和港產電影兩大元素。在首部分的「流行音樂會」中，多位歌手與樂隊，包括夏韶聲、陳潔靈、倫永亮、岑寧兒、林奕匡、黃妍、吳林峰、Legacy Band及雷柏熹爵士大樂團，將會搭檔獻唱連串經典流行作品。

緊接音樂會的「電影歌曲齊齊唱」環節，場地大銀幕將會播放精選的電影歌曲片段，這些片段均剪輯自已故巨星張國榮和梅艷芳參演的電影或演繹的電影歌曲，本地新生代歌手羅凱鈴Judas、RUMBU、薛德勇Monkey和梁鐿澄Yanny將帶領現場觀眾合唱這些耳熟能詳的電影金曲。

在戶外《聲．影馬拉松》開始前，星光大道管理有限公司將於下午2時至2時半，舉辦霹靂舞巡遊暨巨星展覽「星光聲．影夢」，星光大道屆時將劃分為4區，並設有展覽板、巨星經典金句或歌詞，讓巡遊隊伍舞動經過，向李小龍、梅艷芳、張國榮及陳百強致敬，並為隨即舉行的戶外《聲．影馬拉松》炒熱氣氛。除了霹靂舞巡遊，星光大道亦會同時舉行四位傳奇巨星展覽，為期兩星期至5月7日。

活動詳情如下：
 

  • 日期：4月23日（星期日）
  • 地點：香港文化中心露天廣場Ｃ區（大樓梯位置）
  • 時間：流行音樂會
    • 下午二時半至下午六時半
  • 電影歌曲齊齊唱
    • 下午六時半至晚上八時

節目免費入場，有興趣人士可於下周四（4月13日）上午10時起到節目網頁進行入場登記，不設劃位，名額有限，先到先得，額滿即止。

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記者：陳梓蔚

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