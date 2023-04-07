【囚牢生活】獄中小賣部商品公開　邊款王牌小食做足7日先夠錢食一次

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保安局回應立法會議員提問時，提及在囚人士的工資和小賣部商品，在眾多可供購買的「零食」當中，原來有一種特別「高級」，有在囚人士工作足一周才夠錢吃一次。

由於在囚人士工資不多，小賣部大多零食都較便宜，以芝士圈為例，獄中只賣1.4元。椒鹽花生每包3.53元，夾心餅就要2.7元。若想吃魷魚絲及咖哩牛肉粒，盛惠7.3元及9.81元。維他命果汁軟糖已貼近市價，每包12.52元，而得力素糖就售6元。

飲品就介乎2.6元至5.05元，菊花茶及豆奶就相對便宜，售2.6元；橙汁2.8元，而高鈣低脂奶最貴，售5.05元。然而，在眾多零食中，有一項較為昂貴，就是價值26.59元的鮮果薄酥。而餅乾類售價亦相對較高，消化餅賣16.8元、夾心餅都要14.19元。

根據在囚人士工資計劃，獄中最初級的學徒，每周工資有46.65元，即其工作一周，亦吃不起第二份鮮果薄酥，可謂獄中「名牌零食」。

一般日用品價格有平有貴，防敏感牙膏44.9元，差不多等於初級學徒的一周工資。而洗頭水及護髮素約25至29元、10片衞生巾23.9元。

小賣部物品最貴是香煙，「真多利」售46.45元，「華爾夫」50.45元。

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記者：陳梓蔚