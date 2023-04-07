【端午節】6月底復辦國際龍舟邀請賽　香港仔龍竇嘉年華4月舉行

▲ 疫情前，香港仔龍舟競賽吸引不少市民觀看。（資料圖片）

今年是復常年，不少大型活動將會復辦，6月22日將是端午節，預料各區都會復辦大型龍舟賽，而「香港國際龍舟邀請賽」亦將闊別4年，今年6月24至25日在本港舉行，齊集全球龍舟好手，在尖沙咀東部海濱，一連2日在維港上演激烈龍舟賽事。

相傳香港仔是最早出現龍龍舟競技的漁港，其中香港仔和鴨脷洲都有放置漁民大龍的「龍竇」。南區龍舟競渡委員會獲市區更新基金資助，推展《漁港濃情．香港仔》項目，4 月 22 至 23 日在龍竇舉辦社區嘉年華，讓市民及遊客認識龍竇的獨特社區文化，有龍舟紙藝工作坊、香港仔漁港特色立體畫可以打卡，還會播放漁民口述歷史訪問、龍舟傳統紀錄片等。

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今年國際龍舟邀請賽將重返尖東海濱舉行，分本地賽事、國際賽事，其中有男、女子組及公開組錦標賽，還有本地青少年錦標賽，當然還有最搶鏡的「扮嘢大賽」。

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除了國際賽，端午節當日各區都將有龍舟賽。其中香港仔據說是最早有龍舟競技的漁港，早期的龍舟亦是漁民大龍，自清末已出現於漁灣，有約150年歷史，至今香港仔至今是保育漁民大龍最整全的漁港，在香港仔避風塘旁邊的鴨脷洲「龍竇」，是本港放置了最多傳統木龍舟的地方，由由南區龍舟競渡委員會負責管理。

該處最近更完成了優化工程，現場展示多幅大型畫作，反映漁民龍舟的不同面貌，並設有龍舟競技歷年演化的展品。南區龍舟競渡委員會本年初起，籌辦多次漁港城市文化導賞遊，由香港仔海濱出發，至龍竇為終點，讓更多人認識龍竇的獨特社區文化。

南區龍舟競渡委員會將在4月23至24日，舉辦龍竇社區嘉年華，免費入場，讓市民及遊客率先感受端午龍舟節的氣氛。活動包括龍舟紙藝工作坊，請來設計師設計紙龍舟，可以剪摺小龍舟，相傳當年在漁民龍舟下水比賽前，在船尾放下小紙龍舟，作為一種祈福，祈求健兒平安及旗開得勝。另外，有仿漁網繩結袋製作工作坊，亦即俗稱西瓜袋的繩結編織，可發揮創意成為別緻家居擺設及環保購物袋。

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現場還有個人化手機貼圖製作，以及立體畫打卡熱點，將香港仔漁港出名的艇仔粉、魚市場出名的水產、龍舟頭等景象，以立體畫呈現，遊客可近距離打卡留念。凡到場人士，均可獲得懷舊明信片乙張。

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責任編輯：吳雋妍

