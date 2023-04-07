【大灣區護士】消息：首批大灣區護士下周抵港　醫管局：抵港前先於網上平台交流

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醫管局於去年推出大灣區醫療人才交流計劃，兩年內輸入300名大灣區護士到港交流10至12個月，當中70名將於本月到港；消息指，首批大灣區護士下周二抵港，醫管局下周設歡迎儀式及與主管會面。立法會議員林哲玄表示，相信大灣區護士適應後，能夠分擔醫院工作。

大灣區護士即將來港，據了解，各公立醫院聯網部門主管已陸續接獲電郵通知，首批70名大灣區護士將於下周二抵港，下周亦會有歡迎儀式及與主管會面。醫管局回覆本報查詢時指，來自廣東省的護士將於本月中抵達香港，來港前會先透過網上平台與本地醫護分享理論知識，抵港後會獲安排到不同醫院聯網展開交流。醫管局早前表示，大灣區護士會於各聯網的急症科及老人科工作。

來港前與本地醫護網上交流

立法會議員林哲玄表示，相信大灣區醫護不會獨立於前綫工作，仍可分擔本地護士的壓力。他指，前綫護士為實習學生作培訓，的確需要人手，但當熟習後可以「幫到手」，認為不應以「有色眼鏡」看待護士來港。

病人政策連線主席林志釉表示，認為政府應公布更多資訊、以及與持分者加強溝通。他亦表示，如果大灣區護士只是來港10個月，「當中又要聽seminar，又要做training」，變相實質服務的時間只有數個月，認為意義不大。他指，當局正擬推出海外護士註冊計劃，相信由起草法例至實行，時間不會太長，反而有助紓緩人手壓力。公立醫院註冊護士劉凱文就指，對大灣區護士持觀望態度，需時觀察他們工作範疇的深入程度。

部分前綫憂經驗不足增風險

於公立醫院急症病房工作的護士黃小姐表示，本港護士均經歷過筆試、實習等訓練，大灣區護士僅透過醫管局於廣東篩選，無法確實知道能否應對前綫工作。黃小姐指，有同僚疫情期間於亞博社區隔離設施經歷過，有內地護士並不懂得插喉，令人擔心。她表示，護士是團體工作，需互相「補位」，如果大灣區護士經驗不足，會增加前綫病人面對的風險。她認為應安排內地來港護士，至少接受一年培訓。

黃小姐表示，本港護士均經歷過筆試、實習等訓練，不過醫管局僅於廣東篩選護士，就可於前線工作，認為相關準則並不透明。她表示，即使醫管局稱來港護士年資有約8年，不過本港及內地護士的工作範疇及標準均有別，認為單靠面見了解過往表現，難以了解實際工作能力，「連佢地可以做甚麼，也不肯定」

中港護士對上一次交流計劃，要數至2007年的粵港專科護士培訓計劃，當時來港的護士不會提供獨立的臨床護理服務。黃小姐指有同僚疫情期間於亞博社區隔離設施經歷過，有內地護士並不懂得插喉的情況，令人擔心。她表示，護士的文件均是以英文填寫，甚至是消毒房的工作，亦是以英文作溝通語言。更重要的是，護士是團體工作，需要互相「補位」，無可能固定工作，語言水平對工作表現有影響。

她指，如果管方不打算增加額外的人手作主管，並需要前線同事作協助，反而增加前線護士的工作負擔。她亦憂慮，當前線同事工作量大時，病房同事「睇唔住」內地的同僚。如果大灣區護士經驗不足，會增加前線病人面對的風險。她認為，應安排內地來港護士，至少接受一年培訓。

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記者：陳展棋



