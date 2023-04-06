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【回鄉謀機遇】香港江蘇社總組織600人回鄉交流　林鄭伉儷同行？

政治 23:05 2023/04/06

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港江蘇社團總會回鄉訪問團啟動儀式。（受訪者供圖）

香港江蘇社團總會回鄉訪問團今在南京啟動，主題是「情聚江蘇 科創未來」，匯集近600位組織領導、創科專才、企業代表等。

啟動儀式的主禮嘉賓除了江蘇省委常委惠建林，還有去年8月起出任「江蘇省香港商會榮譽會長」的前特首林鄭月娥，以及本身是江蘇社總創會會長的全國政策常委唐英年等。林鄭月娥丈夫林兆波，亦是「重要嘉賓」之一。

惠建林致辭時表示，希望香港江蘇社總和廣大旅港鄉親繼續一如既往地關心、支援、參與江蘇建設，進一步推動蘇港各領域、各層面、各行業交流合作；繼續發揮熟悉海內外市場、了解兩地文化的優勢，支持江蘇全方位提升對外開放水平。

唐英年致辭時表示，希望帶領團員們進一步了解家鄉的高速發展和家鄉人民的美好生活，並在經貿交流、創科發展、青年教育、關愛鄉親等方面，與家鄉各級組織共同交流、深入合作、共謀發展，又呼籲香港社會各界人士，積極融入國家發展大局。

是次回鄉訪問團將在4天的時間，分成創科經貿、青年學生、鄉親義工三個主題團，到訪江蘇多個城市的著名景點、研究院、科學園等。

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責任編輯：趙居逸

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