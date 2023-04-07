【危險駕駛】28歲男駕私家車衝過警方路障　迎面撼另一私家車被捕

▲ 28歲男駕私家車衝過警方路障，迎撼另一私家車被捕（警方提供）

一名28歲姓吳男司機及一名27歲姓李男乘客今（7日）凌晨被指示進入警方路障後加速逃走，並沿龍翔道西行往葵涌方向高速行駛，並在車群中穿插，當駛至和宜合道時，該私家車逆線駛入三棟屋路並與迎面一輛私家車碰撞，兩私家車車頭嚴重損毁。

東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今凌晨一時在彩虹道道展開打擊超速、危險駕駛及交通違例事項行動，其間一輛可疑私家車被指示進入路障後加速逃走，並沿龍翔道西行往葵涌方向高速行駛，並在車群中穿插，該私家車被偵測到多次超速及切線，經過葵涌交匯處及葵涌道，當駛至和宜合道時，該私家車逆線駛入三棟屋路並與迎面一輛私家車碰撞，兩私家車車頭嚴重損毁。



警員制服可疑私家車上一名二十八歲姓吳男司機及一名二十七歲姓李男乘客，經初步調查，該司機涉嫌「狂亂駕駛」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，該乘客則涉嫌「協助及教唆狂亂駕駛」及「未能出示身份證明文件」被捕。2名被捕人士正被扣留調查，案件交由荃灣警區刑事調查隊跟進。被碰撞私家車的32歲姓李男司機受輕傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。



警方呼籲各駕駛人士，停牌駕駛、危險及狂亂駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

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記者：鄧凱文