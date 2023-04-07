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【播錯國歌】有冰球代表隊隊員指對事件感無奈　比賽成績「對得住自己」

社會 10:12 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港隊冰球代表隊，今年2月於世界冰球錦標賽賽事奪得銅牌，惟發生播放國歌出錯事件。近日港協暨奧委會及冰協的風波繼續發酵。

香港冰球隊員楊俊英今（7日）表示，比賽後感覺興奮，曾想過回港後會否有實際回報，因為球隊終於打出成績，但最終關注去了播國歌出錯事件，對此感到很無奈。

楊俊英在一個電台節目說，參與比賽的球員，需要花很多時間及心機訓練，認為得到這次的成績，是「對得住自己」。

冰協昨日發表聲明，表示在處理相關事件，未感受到港協的尊重，又指與港協在3月23日會議期間，沒有討論領隊在現場面對的情況及日後如何解決，反而質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出。港協回應，與冰協的會面中，並無上述言論。

香港冰球隊副隊長沈卓謙在同一電台節目說，如果港協有說這些說話，他會感到不開心，覺得努力無被重視，即使比賽只有4至6隊參與，但大家的水平可能很接近。

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責任編輯：陳展棋

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