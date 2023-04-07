【隱形戰隊】曾做模特兒廣告量直逼MIRROR　「大Dee」古天祥入行近廿年邊做兼職邊追夢

▲ TVB劇《隱形戰隊》的「大Dee」古天祥入行近廿年。

TVB劇《隱形戰隊》日前一段淒美愛情故事令「大力」郭子豪和「Pink婷」林凱恩備受關注，郭子豪和林凱恩的演技大獲好評，而成就這段故事的另一焦點人物「大Dee」古天祥亦值得留意。

入行近廿年的古天祥是一名混血演員，現年44歲的他參演過不少影視作品，古天祥於入行前從事模特兒工作，當時接下的廣告數量多得直迫今時今日的MIRROR。

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大Dee是老鼠屎

古天祥自2004年開始當演員，他認為：「飾演嘅唔係「自己」，就會充滿挑戰性。 而且具挑戰性的角色，才是最好玩的角色。」

今次於《隱形戰隊》中飾演大Dee，他笑言：「我本來係一個非常善良嘅人，哈哈！ 要變成一個冷血殺手，對我嚟講非常挑戰。因為我要學習殘酷和冷漠，所以我都有參考一些荷里活演員的演繹方法。」

大Dee令大力和Pink婷陰陽相隔，令觀眾大為討厭，他謂：「演員的演出可以令到觀眾有情緒的轉變，咁就代表成功，包括喜、怒、哀、樂。」

他覺得：「呢個角色好好玩，當我收到劇本時，我就要想盡方法去令到觀眾討厭我。因為我嘅出現，才令到一段美麗的愛情故事，出現悲哀的結果。我就是一煲靚粥入邊的......老鼠屎。哈哈！」

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局限與優勢

擁有西班牙國籍的古天祥具備混血身份及外表，他表示：「我做演員已經接近20年，雖然不是很出名，但有些角色，真的只可以找我呢一類型。」

他坦言：「說真的，真的有好多局限，但在這些局限之內，外人亦比較難進入。以我的經驗，如果我是做非混血兒的角色，通常編劇都會加一句：『他是從外國返嚟。』咁就交代咗。 哈哈。」

影響不一定是負面，古天祥亦因混血身份為他帶來優勢，「最大的優勢就是廣告客戶，通常都覺得混血兒比較適合去代表一些國際或跨國品牌！」

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追逐演員夢

追夢多時，現年44歲的古天祥從沒放棄的念頭，他揚言：「三個字，『我鍾意』。其實都叫好好彩，我一路以來都有很多不同的兼職，包括拍廣告，與不同的時裝品牌合作，亦有做金屬雕刻。而每一個兼職，亦都可以幸運地配合到我的演員的工作，可以讓我繼續發展我的演藝事業。」

古天祥與任職醫療集團經理的女友周琬瑜於2019年結婚，二人育有一名兒子。對古天祥來說，太太的信心是他最大的支持，亦令他能全心全意工作。

記者：梁樂欣

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