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【乳房腫瘤】右胸一直變大以為發育中　17歲少女檢查驚見20cm腫瘤

醫生診症室 12:01 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

17歲少女鼇右胸一直變大，誤以為發育中，檢查後驚見20cm腫瘤。（iStock圖片）

女性青春期時荷爾蒙刺激發育，身體變化較大，若身體有異狀要及時就醫。台灣一名17歲少女發現自己右邊胸部比左邊要大很多，以為是在發育中，結果經醫生檢查發現竟長了20cm的腫瘤。

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台灣外科醫生黃若禕在節目《醫師好辣》中分享，該名女生覺得自己左邊的乳房沒有發育，於是前往醫院就診。黃醫生幫她做了觸診檢查，發現並非左邊乳房沒有發育，而是右邊整個胸部都是腫瘤，乳房偏硬。

照完超聲波後，黃醫生和患者媽媽討論需要進行手術治療，最後發現女生右邊乳房長了20cm的葉狀肉瘤。雖然腫瘤是良性，但是生長速度很快，導致女生一直奇怪為什麽右邊乳房一直發育而左邊沒有。

台灣東元醫院放射科醫師謝盛林在衛教文章指出，葉狀瘤是一種不常見的乳房腫瘤，病患常出現於4、50歲的婦女，而在手術前很難判定是否為惡性腫瘤，需要靠手術後的病理檢查。此外，乳房葉狀瘤最主要的治療方式就是手術切除，切除時要保留1公分的安全邊界避免是惡性腫瘤，否則還要再多做手術。

乳癌初期大多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

本港臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形︰

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責任編輯：羅嘉欣

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