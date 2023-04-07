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【啃老族】9旬夫婦370萬賣樓養老金被偷　怒告啃老兒孫打足7場官司

親子 12:20 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

內地9旬夫婦370萬賣樓養老金被偷，怒告啃老兒孫。

傳統的養兒防老觀念已不再？反而老人家仍要照顧子女甚至孫兒？內地有名59歲兒子是「啃老族」，向9旬父母借過百萬人民幣投資生意之外，一直用不同藉口虎視眈眈老人家的錢，他甚至偷偷轉走370萬賣樓養老金，老人家拒絕持續無理被啃老提出訴訟，打足7場官司，而結局出人意表。

綜合內地傳媒報道，90多歲的宋氏老夫婦育有一子兩女，老夫婦已退休，2年前賣掉名下唯一的房子，就搬到59歲兒子宋勇家同住。兒子期間一直以各種理由討錢，如以投資為理由借125萬人民幣（約144萬港元），兩老拒絕被兒子持續啃老，不再縱容他而鬧翻，有一天兒子一家突然搬走。

此時老夫婦發現，之前賣房款項324萬人民幣（約370萬港元）全部被轉走到孫仔小峰的名下。兒子拿出他們兩年前「自願通過人臉識別」的方式，將賣樓養老金轉走。兒子獲悉被揭發，借口說款項是老父自己要給孫仔。老翁非常嬲怒，決定和親兒展開法律持久戰，前後打足7場官司。

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打足7場官司

宋氏老夫婦在2018年起多次在南京腦科醫院等醫院進行治療，患有腦血管病所致精神障礙等病，法院鑒定後指他們不符民事行為能力人標準，即沒能力提出法律行為。去年2月，兩老就此入稟，最後判由其監護人兩個女兒宋大美、宋小美同意，可以提出民事訴訟，展開了多場官司。

2021年，宋勇與宋氏老夫婦居住期間，操作宋老翁的銀行卡向小峰轉賬324萬人民幣（約370萬港元），宋氏老夫婦明確表示不同意將該筆款項贈與小峰，法院支持老夫婦，判予該筆轉賬無效。然而，當眾人以為老人家要求取回全數金錢時，結局卻出人意表。

只要求取回一半錢

宋氏老夫婦只要求小峰歸還一半款項，即162萬元（約187萬港元），由於有關款項當事人有權利自由處理分配，法院也予以支持。可是，兒子和孫仔不服判決提出上訴，但被駁回維持原判。至於宋勇以投資為理由借走的125萬人民幣（約144萬港元），法院判決需要還款。

事件中，兩老其實願意將錢留給孫仔，只是兒子啃老方式很過分，才將事件告上法庭。4月3日，有關案件發布，江寧開發區法院審管辦主任閆立海表示，家有高堂是一個家庭的福氣，子女應盡到贍養老人的法定義務，老人也可以趁自己思維清晰的時候，通過指定監護人、提前立遺囑等法律手段維護好自己的合法權益。

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責任編輯︰王明芳

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