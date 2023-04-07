【交通意外】將軍澳貨車與巴士相撞　7人受傷貨車司機一度被困

▲ (馬路的事 即時交通資訊台 FB)

將軍澳工業邨今(7日)晨10時許發生交通意外。一輛貨車及98號巴士於駿昌街對開相撞，貨車翻側，釀成7人受傷。

消防接報到場救援，貨車司機一度被困，並已獲救出。2名跟車工人亦受傷，分別手腳擦傷及撞傷流鼻血，二人坐在路邊，即場接受救護員包紮治理。

98號巴士的車長及3名乘客亦受傷，警方正調查意外原因，受事故影響，駿昌街一度封閉。拖車在11時半左右到場，將翻側的貨車扶正。

現場所見，兩車相撞後巴士右邊車側幾近被劏開，車頭擋風玻璃碎裂。

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九巴回覆查詢，表示一輛98路綫往將軍澳工業邨方向巴士，早上約10時半駛至駿昌街，一輛貨車在對面線由駿光街轉彎後失控翻側，巴士車長即時扭軚閃避，惟仍被貨車翻側撞向巴士車身，車長和3名巴士乘客受輕傷。公司已派代表慰問車長及傷者，會對車長作出適當協助，並全力配合警方調查。

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責任編輯：陳展棋