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【惡劣賣相】筲箕灣食客茶餐廳叫茶走　驚見深啡色帶渣液體似「香爐水」

食用安全 11:54 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

筲箕灣食客茶餐廳叫「茶走」，驚見深啡色帶渣液體，網民嘲似「香爐水」。

食物賣相非常重要！日前，有筲箕灣食客光顧茶餐廳時，叫了一杯「茶走」（奶茶不加砂糖，用煉奶代替），結果獲店員呈上一杯滿是殘渣的深啡色液體，令食客當場驚呆。

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該名食客在Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」發文，表示自己在清明節（5日）光顧了筲箕灣東大街一間茶餐廳。她下單了一杯「茶走」，結果店員呈上一杯單看賣相就足以令人胃口全無的飲品。食客當刻詢問店員「係咩嚟？杯奶茶燶晒」，男店員毫不在意稱︰「茶走啊嘛，煉奶加茶嘛……」，震驚在場一眾人。

從食客拍下的影像可見，該杯「茶走」完全不似正常的奶茶色澤。液體呈咖啡色，表面更漂浮著啡色殘渣。食客用匙羹攪拌，還可見滿杯的啡色殘渣，令人難以入口。最後，食客無奈表示：

睇完杯嘢我無晒胃口食。其他女店員都覺得杯嘢有問題，都好願意幫我取消。

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網民：以為香爐水

帖文發佈後，「茶走」的惡劣賣相引起網民熱議。不少人覺得在清明節這日碰上這杯飲品，實屬應節，「唔知以為香爐水」；也有人覺得啡色液體中混著殘渣，更像是某種醬汁，「唔講以為餐廳比牛肉汁你」、「沙茶醬湯底」；甚至有人直接評價似「屎水」。

不過，評論中有專業者解釋，這杯「茶走」實際上是「飛沙走奶」，有可能是師傅看錯單。網民解釋，一般「茶走」是「走砂糖、落煉奶」，若走奶就是齋。所以這杯賣相惡劣的不明液體，在行內叫「齋茶走」：

比較少人飲，沖出嚟會係呢個效果。係肉酸啲，其實冇問題。

至於滿杯的殘渣，網民解釋是因為飲品中沒放淡奶，加上茶底太老，所以殘渣才特別明顯。

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責任編輯：羅嘉欣

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