【News新聞女王】佘詩曼主演新劇有麻煩？　TVB求借公屋單位致租客被舉報

▲ 究竟係唔係真？

視后佘詩曼回巢拍攝新劇《News新聞女王》現正忙碌拍攝，很多網民更不時遇見阿佘在拍外景，全均大讚她真人又瘦又靚，明艷照人，在途人零濾鏡的鏡頭下，臉上完全沒有半點歲月痕跡。

由於今次劇集關於談及充滿權力鬥爭的電視台內堅持新聞作為「第四權」，挖掘及報導真相的精神。

【News新聞女王】佘詩曼拍新劇被捕獲讚凍齡 阿佘獨門保養秘方美麗如昔

網上流傳TVB求借公屋單位拍攝

近日網上流傳一封TVB劇組向公屋屋邨住戶發出的借場徵求信，信件左上角除印上了無綫電視（TVB）的logo外，更有一個名叫「77工作室有限公司」的標誌。

信中開首致「石硤尾22座居民」，指劇集《新聞女王》正在籌備開拍，劇組正在尋找公屋單位作拍攝場景，拍攝日期將定於4月至6月，時間就待定，預計拍攝人數及演員將有20人。

▲ 網上流傳劇組想借公屋單位拍攝。

表明會有租場費用 出租單位會被舉報?

而且，劇組表明會有租場費用及保持環境潔淨，避免騷擾鄰居。信件流出後，引起網民熱議，有人表示公屋未必可以出租，更指若將單位出租後會被舉報。

根據房屋署資料顯示，分租或轉租單位 (不論有沒有租金收入)，將單位用作非住宅用途 (如營商、貨倉等) 均屬於「濫用公屋行為」，若租戶嚴重違反租約濫用公屋，房屋署將不予警告，終止其租約，分分鐘隨時「屋都冇得住」。

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阿佘笑言有講到想嘔

另外，在TVB娛樂新聞台播出的片段，阿佘、譚俊彥同監製幕後等人，在會議室內圍讀，期間阿佘講對白：「唔好篤爆我喎！我唔講呢啲，連你都蝦我？」

譚俊彥聽完問：「到時唔係去到咁cute？」阿佘回答：「因為我喺電視台入面好cool，但我喺你面前就relax好多，但我又未去到好嗲，我真係講唔到，我喺屋企試咗十幾廿個版本，點樣講都係想嘔。」

▲ 阿佘出與眾演員圍讀。

演主播有難度 譚俊彥大讚阿佘

事後阿佘和譚俊彥接受訪問，阿佘指要閉關練功：「之前去咗新聞部接受訓練，因為要用腳去踩字幕機係有難度，仲要隻眼要點樣望字幕機得好自然，唔係定晒眼去望，報道出嚟要令觀眾聽得舒服，呢啲都係要練。同埋聽咗新聞主播嘅分享，畀咗好多意見我哋，多謝佢哋。」

至於譚俊彥指圍讀就猶如與拍檔「跳舞」：「當你知道拍檔畀咩你，就會好舒服。」更大讚阿佘已經完全進入角色，不像演戲。

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