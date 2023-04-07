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【提高警覺】韓毒販入侵補習街騙中學生喝「毒飲」　宣稱提升專注力勒索家長購買

親子 12:32 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

韓國首爾江南區警方提供的閉路電視畫面顯示，疑犯將含有毒品的飲料提供給學生試飲。

家長總是希望子女記憶力強、專注力高，在公開試能考取好成績。韓國首爾有販毒集團看準這一點，向準備公開試的高中生埋手，在首爾江南區大峙洞為著名的補習街，毒販向學生提供含有毒品成份的飲料「試喝」，宣稱能提升專注力，同時向學生索取父母電話，毒販事後致電勒索家長購買，否則報警檢舉其子女吸毒，案件引起警方高度關注。

據《韓聯社》報道，韓國首爾警方最近破獲一宗案件，在本月3日下午6時，一名49歲女子A與另外3名共犯以兩人一組，在江南區廳站、大峙站附近徘徊，他們以高中生為目標，將含有冰毒（甲基苯丙胺）成份的飲料遞給高中生「試喝」，聲稱能強化他們的記憶力及專注力。

涉案的毒飲。（首爾江南警察署圖片）

學生喝毒飲後身體起異狀

警方指出，受害學生喝下含冰毒飲料後身體均出現異常症狀，目前最少接獲6名受害學生家長報案，他們喝下該款來源不明的飲料後，身體開始出現異狀。從警方提供的照片中，可看到該款乳白色的瓶身，疑似盜用某知名製藥廠的商標，瓶上寫有「提升記憶力、強化專注力的MEGA（메가）ADHD」。案件驚動了韓國總統尹錫悅，其發言人李度運表示：

這宗令人震驚的毒品傳播案蔓延到高中生，警方應動員一切調查力量，以剷除販毒集團並追討不法所得。

警方翻查附近閉路電視，以及憑受害者的供詞，終於在東大門轄區內拘捕49歲女子A，另一名20多歲的男子B則自首接受調查，至於兩名共犯分別20多歲及40多歲的女子，則仍在追緝中。

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責任編輯︰王明芳

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