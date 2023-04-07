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【金像獎2023】頒獎禮門券炒至3千人民幣兜售　大會發聲明：門票記名不得轉讓

娛樂 11:47 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

香港電影界年度盛事《第四十一屆香港電影金像獎》將在下周日（4月16日）於香港文化中心舉行，而金像獎頒獎禮的入場門票絕不作公開發售賣，可是竟有網上拍賣平台聲稱出售當中門票，更叫價3000元人民幣一張。

香港電影金像獎協會在昨晚（4月6日）發出嚴重聲明，強調頒獎禮門票屬非賣品，並且入場券採用記名制，不得轉讓。聲明如下：

「香港電影金像奬協會」（本協會）近日發現有香港網上拍賣平台，以及內地網絡兜售「第四十一屆香港電影金像奬」（金像奬）入場劵。
本協會嚴正聲明「第四十一屆香港電影金像奬」入場劵為不得轉讓及不作公開銷售之非賣品，此電影業界盛事僅邀請本屆候選人、演藝界及相關人士出席，而每位嘉賓所持有的均為已記名之入場券。若進場者與登記人士姓名不符，本協會定當採取適當行動，包括但並不限於驅逐其離場。

本協會重申，所有金像奬入場劵不得轉讓、出售及偽造，就此等兜售行為，一經發現，定必嚴厲追究。並謹此呼籲公眾人士切勿購買來歷不明的入場劵，避免蒙受損失。如有懷疑受騙，請向當地執法機關尋求協助。

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