【LAW霸女神】屋企打麻雀收現金是否屬聚賭？　律師提醒要睇當中四大元素

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔主持的TVB全新資訊節目《LAW霸女神》，昨晚（4月6日）一集請來嘉賓譚俊彥探討法律迷思。

昨晚《LAW霸女神》其中內容關於聚賭。在假期尤其是農曆新年，家人朋友相聚少不了眾打麻雀、玩撲克牌等，碰碰運氣，但原來有機會觸犯法例？

多過一枱就犯法？

譚俊彥和森美則認爲家中打麻將只要不多於一枱就合法，因爲他們家人曾表示不能讓他人得知家中有第二枱麻雀。

不過森美進一步指如果超過一枱犯法，他的媽媽應該已觸犯法例，所以估計是否用現金賭博才為有否違法的關鍵。

至於戴祖儀與賴彥妤指，家中賭博是否違法要看其性則是娛樂還是商業，重點不在枱數，重點在於有沒有抽取佣金及有沒有任何收費服務。

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律師道出聚賭四大元素

在節目中，律師指出根據香港法例第148章《賭博條例》第3（2）條達至以下條件，便不屬違法：無專人做莊、無人「抽水」作為利潤、聯誼性質，以及是以非生意形式經營。

不過補充如果家中面積有限，但枱數過多也是犯法，因法官除以上4元素外再按情況考量是否聚賭。

另外，戴祖儀最後談及近來流行撲克牌（POKER），較專業的會請發牌員，通常都收取佣金，這是否違法？律師表示只要沒有涉及佣金等便不屬犯法。

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