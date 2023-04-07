【凍齡女神】Charlie零皺紋靚樣廿年不變　楊采妮靠5招從飲食+護膚凍齡

▲ 楊采妮激罕露面，風采依然！

90年代被封為「玉女接班人」的楊采妮（Charlie），在事業高峰時毅然淡出娛圈嫁人，48歲的楊采妮現以家庭為重，跟丈夫邱韶智和一對孖仔定居新加坡。

早前楊采妮現身台灣出席Tiffany & Co活動，換上俐落短髮的楊采妮風采依然，昔日女神除了靠短髮成功減齡外，她亦有5大防腐凍齡秘訣！

楊采妮早前於社交平台現身高級珠寶展的照片，當天Charlie以兩個造型以人，其中她穿上露肩白色晚裝，晒出白滑香肩，另一條晚裝是紫色開衩連身裙，身型弗爆完全不似兩子之母。

在活動上，Charlie分享由於在家陪孩子踢波和參加戶外活動，因而把頭髮剪短會更方便。

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另外Charlie臉上未見明顥皺紋，笑容甜美依舊，被指跟初出道時的樣子沒大改變，難怪網民留言：「keep得好好，一啲都唔似49」、「釆妮姐短髮好好看」、「太美了」。

網民更找來Charlie於93年演出的電影《超級學校霸王》劇照，發現初出道的楊采妮跟全智賢氣質相近，兩人均是女神級！

說到楊采妮，當年是不少男生的女神外，Charlie跟男神金城武、吳奇隆曾傳出戀闡，可說是男神收割機，而女神臉上亦沒有留下歲月痕跡，現在公開她的5凍齡秘訣！

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芝麻糊養髮

Charlie聽從媽媽的建議，愛吃芝麻糊護髮，只見Charlie頭髮濃密又烏黑，足見芝麻糊非常有效，不過芝麻糊熱量高，不可以經常吃，可以間中當甜品食。

另外，Charlie注重皮膚護理，於沖涼時蒸臉同時「敷臉」，之後更輕輕按摩面部，提升皮膚對精華的吸收。

飲食方面，楊采妮多年來經常飲用花膠、響螺及乾貝煲的老火湯，此外她盡量小吃多餐，以白肉蔬菜作主食。

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飲食清談自製果汁

此外，Charlie並會自製果汁，其果汁配方有兩種口味，分別是葡萄、草莓、藍莓、亞麻籽口味，或橙、胡蘿蔔、薑、亞麻籽口味，不但營養價值高，更具有抗氧化功效！

另外開朗心情是保養王道，Charlie會以打坐、冥想平靜情緒，即使陀b時，她也愛聽輕柔的音樂，這樣令性子急的她變得不易焦躁。

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