【珍惜生命】張家界跳崖自殺4名死者身分曝光　家屬以為一直在外地打工

▲ 張家界跳崖自殺4名死者身分曝光，家屬以為一直在外地打工。

近日内地網絡上瘋狂流傳一份文件通報，4月4日下午，4名遊客（3男1女）在湖南張家界天門山景區服毒後跳崖，其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送院，但因其跳崖前已經服毒，經搶救無效死亡。目前，張家界相關部門回應稱，當地已成立專案組展開調查。

綜合内地媒體報道，該份文件顯示4名跳崖者的身份，分別來自福建、河北、河南、四川，年齡從22歲到33歲不等，並稱經公安部門偵察，根據4人遺物初步認定為4人均屬自殺。報道指出，死者4人均為農村外出務工人員，因此有死者家屬仍不知情，以為他們一直在外地打工。

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事發前曾致電媽媽說出去旅遊

其中一名戶籍為福建德化縣的張某，内地傳媒聯繫到其堂哥，指出死者今年23歲，為家中獨生子，初中畢業後就在外地打工。他表示出事前並無異樣，家人也不認識其他幾位一同跳崖者，「事發之前，他還給他媽打過電話，説是要出去旅遊了。」

另外，有村民表示，村幹部和當地派出所都收到了通知，該村幹部透露，他們得到消息後，先通知了死者的大伯，目前還沒有告訴他的父母，擔心他們承受不住打擊。他還表示，家人説死者之前一直在外打工，今年過年也沒有回家。有村委會工作人員則表示，事發前這名跳崖的張姓男子家裡並沒有什麽異常，不過他「家庭情況不是很好，他常年在外打工，也不常在家，我也很少見到他。」

死者一家屬村內最窮戶之一

另一位33歲河北死者彭某的戶籍所在村一名村民表示，死者家裡有兄弟姐妹四人，他是老三。他稱自己長年在外跑大貨車很少回村，偶爾回去也能打個照面，「但是他們一家條件很差，基本屬於村裏最窮的那幾戶了。」4月5日，當地派出所已經通知了死者家人，目前事發原因不明。他們聽說，「死者生前可能有一些小額貸款，其家人暫未去湖南。」

事發半月前突回家探望家人

來自河南的死者劉某的父親接受媒體訪問時指，自己今年已經61歲，家裡還有一位90多歲的母親。劉某是家中的兒子，有兩個大幾歲的姐姐。劉父稱，因自己腦梗導致半身不遂而無法打工，自懂事起劉某就由奶奶照顧，一家人生活得很困難。他還指，兒子劉某16、17歲就去南方打工，但自從外出打工後就不怎麽回來了，和家裡的聯繫亦很少。事發前約半個月，劉某突然回家說看看自己和他奶奶，「當時他奶奶還問他怎麽突然回來了」。他又憶述，大概呆了3、4天，劉某就說要出去打工了，「我也沒多過問，誰想到會走到這一步。」得知劉某在湖南出事後，劉父已委托兩個侄子和女婿前去處理此事。

唯一女死者同學：她很開朗

唯一的女死者來自四川内江，其戶籍所在村一位村民表示，女子小婷（化名）家中有4人，除了父母之外，還有1名兄弟。她長年在外地打工，從事服務行業，曾去過成都，現在不知人在何處。而相關政府人士指，將進一步和小婷家長取得聯繫，關注事件進展。她的初中同學表示，小婷是一個開朗的人，之前還在美容店上班，「我們好久沒見面了，上一次見面是幾年前了。目前做什麽工作，我也不清楚。」

廣東佛山一名女子向記者表示，輕生的女孩是她弟弟女朋友，是個很好的女生。此前，女孩的情緒一直很正常。3月31日，女孩說要離開佛山，回四川老家照顧爸爸。4月4日她和弟弟接到相關通知，立刻從佛山駕車到張家界。「我弟弟想要一個答案，可惜沒有答案。」該女子表示，她弟弟現在情緒很差。

張家界市文旅局有工作人員向傳媒透露，4名遊客跳崖前曾服毒，令微博不少網民懷疑，四人來自四個省份相約集體自殺，「怕死不了，服毒又跳崖，真的有可能是邪教，雙保險不怕説出信息來。」亦有網民提出，「就算不是邪教，也是挑唆自殺，生活再不如意也不可能大老遠相約自殺。」

4月7日凌晨，張家界市永定區政府新聞辦公室發佈情況通報，4月4日13時30分許，四名外省人員（三男一女）在天門山跳崖，其中其中三名男子已跳崖身亡，女子被及時制止，但因跳崖前服毒，送醫搶救無效死亡。經公安部門查明，四人均是自殺，排除了刑事案件及其他因素。事件發生後，當地高度重視，相關部門迅速展開搜救、善後等工作。

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責任編輯：羅嘉欣