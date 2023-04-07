【開心速遞】雙料華姐不介意演小角色　林可悅考獲教練牌練出Fit爆身材【多圖】

▲ 林可悅於《開心速遞》中演過多個角色。

曾兩度參選港姐的林可悅（Angela）於TVB有多次演出經驗，其中，Angela於《愛‧回家之開心速遞》中參演近30個角色，縱然她經常演小角色但亦感恩有這些機會。

25歲的林可悅除了是一名演員外，她亦考獲健身教練牌，自己修練出好身材之餘也幫助其他有意健身的人。

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參選及入行

曾於美國留學的林可悅於學生時期參選過2016年紐約華裔小姐，奪得「最佳旗袍演繹獎」及「友誼小姐」，同屆冠軍為余思霆。

林可悅其後回港，分別於2018年及2019年參加由TVB舉辦的《香港小姐競選》，可惜未能成功入圍，並於2019年被TVB看中且安排她入讀第30期藝員訓練班，畢業後加入TVB。

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參演多個角色

《開心速遞》自2019年起為TVB熱播處境劇，林可悅曾於此劇演過妃子、啦啦隊、按摩店店員、新娘、模特兒、客人、路人、護士、記者、美女等近30個角色，之後亦有於多部劇集演出。

▲ （IG圖片）

不介意演小角色

林可悅曾於IG分享感受：

慢慢由路人甲乙丙丁，護士甲乙丙丁，再到有機會拍開心速遞，有一句台詞，我真係覺得好感恩有呢個機會，去做我一直以來想做嘅事情。雖然亦都有人讚有人彈，以後要行嘅路仲好長好長（無限長），但起碼我知我老咗嘅時候唔會後悔，想當年我連試都冇試過。我當年選港姐嘅原因，就係為咗入TVB，雖然最後唔係以我想像嘅方式入行，但我依家每日返到TVB嘅廠度，返到自己由細到大嘅夢想嘅地方，仲真係有機會拍戲，我都係覺得好神奇。

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當健身教練

熱愛健身的林可悅練出一身Fit爆身材，考獲健身教練牌的她呼籲有興趣健身的人可以找她上課，以過來人身份助大家操練。

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