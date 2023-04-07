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【流感肆虐】專家指腸病毒、呼吸道合胞病毒個案同升　私家醫院兒科病床緊張

社會 14:37 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強（資料圖片）

本地季節性流感逐漸活躍，據衞生防護中心數字，流感活躍程度已超基線水平。有專家指，除甲型流感外，不少病毒感染個案亦有上升情況，如副流感、腸病毒、呼吸道合胞病毒等，亦留意到不少私家醫院兒科病房病床均緊張，主要只能讓情況較嚴重病童留醫，亦指留醫時間較以往多1至2天，呼籲家長盡快帶子女打流感針。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強於電台節目上表示，過往3年因新冠疫情戴口罩，數周起社會才開始復常，令流感推遲至現時才爆發，且長者及小童亦因過往數年沒感染而沒產生任何抗體，留意到除甲型流感外，感染副流感、腸病毒、呼吸道合胞病毒等個案亦有增加，且兒童染病後病情更嚴重，以往感染傳統呼吸道病毒，一般留醫3至4日後可重新活動，現時個別個案要留院6至7日，並需聞氧氣。

葉柏強又指，現時私家醫院兒科病床較緊張，「小朋友番唔到學的比例多了，醫院多搵唔到病床」，他指院方多鼓勵病童回家休息，只有情況較差，如呼吸不暢順、出現嘔吐、高燒、無法進食的病童才會建議留醫，當小童情況穩定後亦會調動病床，呼籲長者及兒童盡快打流感針，形容打針情況不理想，冀數周後情況會更穩定。

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記者：鄧凱文

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