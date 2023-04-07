【LAW霸女神】家中進行猥褻行為被看見會觸法　律師解釋觸及這條罪要注意

▲ 原來咁做會犯法。

由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持的TVB節目《LAW霸女神》，每集邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓就不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。

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在家中進行猥褻行為被看見犯法？

第一集邀來視帝譚俊彥（Shaun）擔任嘉賓，今次的情景題有關若在家中進行猥褻行為，被途人看見有沒有犯法？

Shaun則認為在自己家中進行是沒有犯法，Joey就認為這個行為是犯法：「因為在公眾環境下，也看到他們在做這件事，理論上會知道會被人看見，再進行這個行為就犯法。」最終四位LAW霸女神都認為是有犯法。

李大律師指這個案件是有犯法的，因為香港有條法例《刑事罪行條例》第200章148條在公眾地方進行猥褻行為就會觸及「在公眾地方的猥褻行為」罪：「就是在公眾地位的位置或是公眾可見的位置，這些比較裸露﹑親密的情況都是有法例規管的。」

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李大律師解釋

李大律師續指若果關上窗簾，其實是沒事的：「因為你選擇在公眾看得到的地方作出這些行為。」

森美再問若要用望遠鏡才能看到，李大律師解釋要看法庭定奪：「若說一般去到要用到儀器，並非肉眼才能看到的情況，基本上那些不算是公眾可見的地方。」

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拍攝者同樣觸法

隨後，Shaun再提出遭到被拍攝，該名拍攝者又是否犯法呢？

李大律師則說：「這個就觸犯了窺淫罪，類近我們一般說的拍裙子下面，不過好特別的，要那兩位人士出來作證，說片段中的是自己，這樣就承認了自己在公眾地方做了這件事。」

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