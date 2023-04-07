【生仔生女】強大男性基因清一色生仔　老公家族相隔138年迎接B女

▲ 美國有一家族擁有強大的男性基因，相隔138年才迎接B女。

有人喜歡生B女，有人喜歡B仔！在美國密歇根州一個家族，男性基因特別強大，逾百年沒有出現直屬女生，清一色生仔！去年，多位親人聚在一起參加性別揭曉派對，獲知是B女非常開心，因為代表家族相隔138年將迎接B女！而B女順利在上月出世，成為家族的掌上明珠。

▲ 家族相隔138年迎接B女，大家都好開心！（影片截圖）

家族清一色生仔

綜合外媒報道，來自美國密歇根州的Carolyn Clark去年10月中在社交媒體分享了一段影片引起熱議，12位親人聚在一起參加性別揭曉派對。Carolyn跟丈夫Andrew已育有一兒，即將迎接第2胎，BB的性別藏在曲奇餅中，大家聚在客廳一同吃下曲奇餅，當看到內餡顏色是粉紅色，即是揭曉BB是名女嬰，大人無比興奮，有人即時舉起手尖叫起來。Carolyn亦逐一跟大家擁抱接受祝福，開心向鏡頭展示曲奇餅粉紅色的內餡。

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為何大家如此開心BB是女生，因為Clark家族擁有強大男性基因，超過百年清一色生仔。Carolyn回想約在10年前跟Andrew拍拖，第一次聽見其家族主要是生男孩，那時她不太相信，當時更問Andrew父母是否真有其事，他們的確指出「我們沒有直系親屬生過女兒」。

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相隔138年迎接B女

Andrew表示自從1885年有親人生過女兒，之後家族清一色都是男丁，相隔138年迎接B女，對於他們家族來說是一大驚喜。

Carolyn曾於2021年1月不幸流產，特別感恩女兒的來到。Carolyn強調開心發現自己懷孕，老實說沒有關心是男孩還是女孩，是男是女也沒所謂，只要成功懷孕誕下健康寶寶就心滿意足，女嬰是錦上添花。

在3月17日，Carolyn順利誕下女嬰，取名為Audrey，出生體重6磅8安士，非常健康。

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責任編輯︰王明芳