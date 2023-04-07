  • 25°C
香港時間 : 2023407日 (週五) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生仔生女】強大男性基因清一色生仔　老公家族相隔138年迎接B女

育兒經 16:26 2023/04/07

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國有一家族擁有強大的男性基因，相隔138年才迎接B女。

有人喜歡生B女，有人喜歡B仔！在美國密歇根州一個家族，男性基因特別強大，逾百年沒有出現直屬女生，清一色生仔！去年，多位親人聚在一起參加性別揭曉派對，獲知是B女非常開心，因為代表家族相隔138年將迎接B女！而B女順利在上月出世，成為家族的掌上明珠。

家族相隔138年迎接B女，大家都好開心！（影片截圖）

家族清一色生仔

綜合外媒報道，來自美國密歇根州的Carolyn Clark去年10月中在社交媒體分享了一段影片引起熱議，12位親人聚在一起參加性別揭曉派對。Carolyn跟丈夫Andrew已育有一兒，即將迎接第2胎，BB的性別藏在曲奇餅中，大家聚在客廳一同吃下曲奇餅，當看到內餡顏色是粉紅色，即是揭曉BB是名女嬰，大人無比興奮，有人即時舉起手尖叫起來。Carolyn亦逐一跟大家擁抱接受祝福，開心向鏡頭展示曲奇餅粉紅色的內餡。

最新影片︰

靚太廚房
【靚太廚房】自嘲「朱薰英」上身囉嗦又長氣　朱薰分享與萌爆仔女搞笑相處點滴

為何大家如此開心BB是女生，因為Clark家族擁有強大男性基因，超過百年清一色生仔。Carolyn回想約在10年前跟Andrew拍拖，第一次聽見其家族主要是生男孩，那時她不太相信，當時更問Andrew父母是否真有其事，他們的確指出「我們沒有直系親屬生過女兒」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

相隔138年迎接B女

Andrew表示自從1885年有親人生過女兒，之後家族清一色都是男丁，相隔138年迎接B女，對於他們家族來說是一大驚喜。

Carolyn曾於2021年1月不幸流產，特別感恩女兒的來到。Carolyn強調開心發現自己懷孕，老實說沒有關心是男孩還是女孩，是男是女也沒所謂，只要成功懷孕誕下健康寶寶就心滿意足，女嬰是錦上添花。

在3月17日，Carolyn順利誕下女嬰，取名為Audrey，出生體重6磅8安士，非常健康。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【失而復得】年輕媽流產3個月買花祭亡兒　女途人一句話神預言懷孕
13:50 2023/03/30
【失而復得】年輕媽流產3個月買花祭亡兒　女途人一句話神預言懷孕
【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生
12:26 2023/03/29
【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生
【生仔搵命博】38歲港媽生B失血過多　腦缺氧中風患失語症需言語治療
14:52 2023/02/24
【生仔搵命博】38歲港媽生B失血過多　腦缺氧中風患失語症需言語治療

你可能感興趣

【失而復得】年輕媽流產3個月買花祭亡兒　女途人一句話神預言懷孕
13:50 2023/03/30
【失而復得】年輕媽流產3個月買花祭亡兒　女途人一句話神預言懷孕
【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生
12:26 2023/03/29
【未成年媽媽】15歲港少女自爆懷孕3個月　堅稱獲家人同意誕子：期待你的誕生
【生仔搵命博】38歲港媽生B失血過多　腦缺氧中風患失語症需言語治療
14:52 2023/02/24
【生仔搵命博】38歲港媽生B失血過多　腦缺氧中風患失語症需言語治療
生育 家庭關係 懷孕 產前產後 爸媽心聲 美國

最高瀏覽

【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
16:26 2023/04/06
【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
【嚇人癖好】同居2個月揭女友是「吸血殭屍」　自己月經自己飲
13:12 2023/04/06
【嚇人癖好】同居2個月揭女友是「吸血殭屍」　自己月經自己飲
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
11:26 2023/04/06
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感