【電動商用車】陳恒鑌：充電樁數目仍是電動的士窒礙點 業界即使有資助亦未敢轉型

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立法會議員陳恒鑌今(7日)表示，政府打算2035年停止所有燃油汽車登記，2050年碳中和，未來的士業轉為電動車已是大趨勢。他表示，電動車充電樁仍是窒礙的點，其中電動車增長7成、充電樁只是窒礙10%。他指，如沒有沒有充電樁，即使有資助及百分百擔保，業界未必夠膽轉為電動車，相信如要將3000輛的士需轉為電動，相信需要比較大的政策協助。

他表示，的士業界與充電樁公司正在合作，於全港300個地方設充電點。不過如需改變用地用途，需要路政署及城規會的配合，兩個部門已特別加開窗口，不過由於仍需要各個部門諮詢，裝設仍然緩慢。他希望，希望政府拆牆鬆綁，多個部門加強配合，並設流動充電點。

至於政府計劃於今年中，推出10個快速充電站，於大嶺山及西貢。他歡迎措施，不過一年只有10個快速充電站不夠，需要加把勁。

政府希望推動電動車，不過目前於不同地方，特別是新界希望申請裝設充電樁，需要經歷不同部門及重重關卡，如需要解決電流問題，有機會需要掘地，並需要電力公司配合，令充電樁的裝設十分緩慢。

另外，政府在2018年推出「一換一」計劃，銷毀舊私家車並購買新電動私家車的車主，可獲上限大約28萬元的首次登記稅寬減，計劃將於明年3月底完結，政府至今未公布未來路向。環境及生態局表示，電動車技術迅速發展，政府已作調整，由《電動車普及化路線圖》中提及的大約5年一檢，改為3年一檢，以審視普及化進程及其他新能源車輛的發展，為配合相關目標，加上現行寬減安排將於明年3月31日屆滿，政府會適時檢討有關安排並公布檢討結果。

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責任編輯：陳展棋