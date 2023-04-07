【頑疾纏身】55歲歌后患3重病心力交瘁　自爆驚人刮痧照滿背血痕

▲ 55歲歌后患3重病心力交瘁，自爆驚人刮痧照滿背血痕。

身患重病所承受的痛苦，一般人難以體會。55歲「台語金曲歌后」詹雅雯，身患帕金森氏症、左腦中度萎縮、以及去年確診的腦動脈血管瘤。日前，她分享出自己的刮痧照片，背部全是紅色血痕，嚇壞一眾網民，紛紛替她的身體狀況擔憂。

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詹雅雯在本月3日透過Facebook專頁貼出刮痧照，並附文：

「心」再怎麼痛……都該設個停損點，因為日子還要繼續過……「身」再怎麼忙…… 也該療癒疲累！因為路還要繼續走……今天見識到了，原來我這麼「紅」！

據悉，詹雅雯近期在直播中強忍淚水，透露小舅舅離世消息；加上自己身患頑疾，字裏行間流露出她對生活已感到心力交瘁。而更驚人的是刮痧照片中，詹雅雯整片背部滿佈紅色血痕，觸目驚心，這讓一眾網民紛紛留言關心她的身體狀況，「阿彌陀佛！這恐怖，很疼喔！要平安……」希望她多多保重身體，祝願早日康復。

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直播透露將做第3次開腦手術

詹雅雯身患3大惡疾，被醫生警告「隨時會死」。她日前在直播中也提到，自己已確定要做第3次開腦手術，又特別感謝幫她做手術的醫生，並表示自己對醫療團隊有無限的信任和感恩：

兩次的手術都那麼成功的完成，再來的第三次，我一樣是信任你的醫術 ，我非常感恩您的慈悲心……我也能很順利地，挺過第三次的開刀，因為我很信任我的醫師、團隊……如果沒有你為我做手術，沒有我今天這條命，謝謝你將我急救回來，無限的感恩。

而去年年底，詹雅雯因病感到不適，發文感概自己已深刻意識到人生「唯有當下」：

身體的症狀越來越多，不適感越來越加深，讓我深刻意識到人生真的「唯有當下」……想做什麼就趕緊去做，不讓自己後悔遺憾……再「等」可能就沒有力氣出門了！

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責任編輯：羅嘉欣