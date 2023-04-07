【復活節】主教周守仁冀寬宏處理反修例被捕者　稱無了期等待被起訴對社會沒幫助

▲ 主教周守仁冀寬宏處理反修例被捕者，稱無了期等待被起訴對社會沒幫助

2019年反修例事件中，有逾6,000被捕者至今仍未知會否被起訴。天主教香港教區主教周守仁以「敢於擁抱希望」為題撰寫復活節文告，提到無了期地等待，對他們本人、以至整個社會邁向療癒，都沒有幫助，認為應以慈悲和寬宏的方法處理那些較輕的罪行，才能為我們受傷的社群帶來希望和正能量。

香港天主教教區於最新一期天主教《公教報》刊出2023年復活節文告，題為「敢於擁抱希望」，主教周守仁問到於2019年反修例事件中，至今仍未知會否被起訴的逾6000名被捕者「甚麼時候才能看到曙光？」，又形容已經目睹仇恨和暴力已為香港帶來死亡的惡臭氣味，或許有人會希望透過懲罰來尋求公義，但他認為應以慈悲和寬宏的方法處理那些較輕的罪行，才能為受傷的社群帶來希望和正能量。

周守仁對於近期多人離港，周守仁留意到在他們離開以後，社會不同範疇都出現了明顯又不易填補的空缺，坦言不知到何時才能補上，強調當我們真誠地為一個更公平和更自由、人人得以安居的家園而祈求上主時，更要有希望，確信在歷史中一直福祐著香港的上主，絕不會離棄我們。

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記者：鄧凱文