【真係唔好笑】馮盈盈忍笑失敗瘋狂「噴血」　何廣沛成眾矢之的喪被扑頭

由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持的TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》，每集均邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，笑出來就要接受大懲罰。

最新一集《真係唔好笑》的嘉賓由吳若希、戴祖儀和黃庭鋒擔任，最爆笑的環節是「忍笑搭錯線」，玩法為其中一隊進行搭錯線遊戲，另一隊則要「含血」忍笑，只要笑出來就要接受懲罰。

盈盈玩這遊戲時勁差勁，幾乎題題都失守爆笑，「噴血」姿勢更與新加坡地標魚尾獅撞樣。

▲ 馮盈盈與新加婆地標魚尾獅一摸一樣。

無厘頭爆笑對答 一衆主持失守「噴血」

去到尾聲，戴着耳機的彭慧中大嗌：「當你食飯時，見到有隻小強喺入面，你會話？」同樣戴着耳機的廣沛則笑笑口回應：「叫你大佬出嚟見我！」面對如此爆笑對答，馮盈盈、麥美恩和羅毓儀同告失守「噴血」。

製作組事後訪問盈盈為甚麼題題都笑時，盈盈大搞爛Gag說：「含住嗰啲水就想笑，我覺得係杯水嘅問題，係咪笑氣啲friend，笑水呀？」認真無厘頭。

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何廣沛接連被扑 奶仔英雄救美失敗慘被罰

「邊個打我」環節同樣搞笑，玩法是每隊要派出隊員進行扑頭遊戲，只要估中誰為扑人者就可以進入第二回合，估錯就要繼續被人扑。

這回合何廣沛成為眾矢之的，被人由頭扑到尾，反擊對手時又失手收場，最後他被眾人打到連叫投降，場面搞笑。

至於「駁故三字經」環節，奶仔則上演追女戲碼，意圖替彭慧中接受大懲罰，惟他最後未能英雄救美，反而兩人齊齊接受懲罰變花面貓。

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