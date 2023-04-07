  • 24°C
香港時間 : 2023407日 (週五) 17:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【真係唔好笑】馮盈盈忍笑失敗瘋狂「噴血」　何廣沛成眾矢之的喪被扑頭

娛樂 16:55 2023/04/07

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

由何廣沛、麥美恩、馮盈盈、郭子豪、彭慧中、方紹聰（奶仔）及羅毓儀擔任主持的TVB競技遊戲節目《真係唔好笑》，每集均邀請不同嘉賓，與主持分成兩隊上演連串搞笑對決，各人要在不同的搞笑攻擊下忍住笑聲，笑出來就要接受大懲罰。

最新一集《真係唔好笑》的嘉賓由吳若希、戴祖儀和黃庭鋒擔任，最爆笑的環節是「忍笑搭錯線」，玩法為其中一隊進行搭錯線遊戲，另一隊則要「含血」忍笑，只要笑出來就要接受懲罰。

盈盈玩這遊戲時勁差勁，幾乎題題都失守爆笑，「噴血」姿勢更與新加坡地標魚尾獅撞樣。

馮盈盈與新加婆地標魚尾獅一摸一樣。

無厘頭爆笑對答 一衆主持失守「噴血」

去到尾聲，戴着耳機的彭慧中大嗌：「當你食飯時，見到有隻小強喺入面，你會話？」同樣戴着耳機的廣沛則笑笑口回應：「叫你大佬出嚟見我！」面對如此爆笑對答，馮盈盈、麥美恩和羅毓儀同告失守「噴血」。

製作組事後訪問盈盈為甚麼題題都笑時，盈盈大搞爛Gag說：「含住嗰啲水就想笑，我覺得係杯水嘅問題，係咪笑氣啲friend，笑水呀？」認真無厘頭。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球

何廣沛接連被扑 奶仔英雄救美失敗慘被罰

「邊個打我」環節同樣搞笑，玩法是每隊要派出隊員進行扑頭遊戲，只要估中誰為扑人者就可以進入第二回合，估錯就要繼續被人扑。

這回合何廣沛成為眾矢之的，被人由頭扑到尾，反擊對手時又失手收場，最後他被眾人打到連叫投降，場面搞笑。

至於「駁故三字經」環節，奶仔則上演追女戲碼，意圖替彭慧中接受大懲罰，惟他最後未能英雄救美，反而兩人齊齊接受懲罰變花面貓。

    點擊圖片放大
    +3
    +2
    點擊圖片放大

最新影片推介：馬國明專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】預告湯洛雯將來當媽媽後息影　馬國明想生兩個：有個伴沒那麼孤單

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球
12:18 2023/03/30
【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球
【吃貨橫掃曼谷】彭慧中陳星妤歎Spa騷玉背　林澄光借意向高海寧「示愛」
16:39 2023/03/01
【吃貨橫掃曼谷】彭慧中陳星妤歎Spa騷玉背　林澄光借意向高海寧「示愛」
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定
11:11 2023/03/26
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定

你可能感興趣

【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球
12:18 2023/03/30
【真係唔好笑】馮盈盈慘被糟質靚樣淪陷　游嘉欣「黑化」變人肉保齡球
【吃貨橫掃曼谷】彭慧中陳星妤歎Spa騷玉背　林澄光借意向高海寧「示愛」
16:39 2023/03/01
【吃貨橫掃曼谷】彭慧中陳星妤歎Spa騷玉背　林澄光借意向高海寧「示愛」
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定
11:11 2023/03/26
【情已逝】與朱晨麗6年姊弟戀告終　何廣沛默認分手：依家係最好嘅決定
TVB 綜藝節目 黃庭鋒 戴祖儀 羅毓儀 方紹聰 彭慧中 郭子豪 麥美恩 何廣沛

最高瀏覽

【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
16:26 2023/04/06
【移民英國】移英2個月難搵工坦言有後悔　港男列出4大令人沮喪難處
【嚇人癖好】同居2個月揭女友是「吸血殭屍」　自己月經自己飲
13:12 2023/04/06
【嚇人癖好】同居2個月揭女友是「吸血殭屍」　自己月經自己飲
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感
11:26 2023/04/06
【口罩令】港男3年來首度除口罩返工　女同事一見「嘩出聲」事主極傷感