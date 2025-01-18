萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱最佳女主角十強　楊茜堯林夏薇由劇內鬥到劇外

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角十強。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2024》將於周日晚（1月19日）假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行。

視帝視后素為焦點，今屆《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角10強演員當中，《黑色月光》飾演「阿Moon」的楊茜堯與「卓慧雲」林夏薇，由劇內鬥到劇外，楊茜堯與林夏薇成為今屆視后大熱，同時二人也曾分別奪過《萬千星輝頒獎典禮》最佳女主角獎，即任何一位今次獲勝，都是第二度封后。

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萬千星輝頒獎典禮2024視后提名名單︱女主角競爭激烈

至於胡定欣早已是兩屆視后，今次向難度挑戰演《巾幗梟雄之懸崖》，因為有鄧萃雯珠玉在亢，一直被人把二人比較，結果觀眾對胡定欣表現反應兩極，或影響獲獎機會。

事實今屆競爭激烈，張曦雯也有機會跑出，她在《企業強人》成功擺脫花瓶形象，演技獲得認同，而且張曦雯一向甚受TVB喜愛，隨時有可能獲獎。

同樣來自《企業強人》的龔嘉欣在該劇戲份十分重，而且表現不俗，而她一直在TVB默默耕耘，可是總未有機會封后，今次或可以有「零的突破」。

此外，《婚後事》陳自瑤被視為黑馬。

《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳女主角十強

《飛常日誌》 蔡思貝 《婚後事》 陳自瑤 《反黑英雄》 姚子羚 《法證先鋒VI :倖存者的救贖》 蔡潔 《法證先鋒VI :倖存者的救贖》 蔣祖曼 《企業強人》 張曦雯 《企業強人》 龔嘉欣 《巾幗梟雄之懸崖》 胡定欣 《黑色月光》 楊茜堯 《黑色月光》 林夏薇

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