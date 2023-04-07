【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅

▲ 吳鎮宇父子同遊澳門被野生捕獲，驚見14歲兒子Feynman暴脹凸腩直迫200磅。

61歲金馬影帝吳鎮宇與新加坡女演員王麗萍育有一子吳費曼（Feynman），2014年鎮宇曾帶兒子參加內地親子真人騷《爸爸去哪兒2》，深受內地網民愛戴。如今Feynman已經14歲正值青春期，早前鎮宇大爆兒子身高182cm，體重已高達90公斤（約198磅）。日前有內地女網民在澳門野生捕獲兩父子，就捕捉到暴脹Feynman為食的一面。

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該名女網民於社交平台小紅書貼出3張照片，指近日在澳門媽祖閣求籤時偶遇吳鎮宇父子，起初她未有為意在身邊拜神的「口罩男」是吳鎮宇，直至她看到「胖胖費曼」才察覺撞到這對名人父子。於是她到廟外等候，並上前詢問能否跟他們合照，但未知吳鎮宇扮聾還是聽不到，沒有作出反應，該網民表示︰

我走過去說了一句吳先生您好，他聽到但沒有回頭，我又說了一遍，我看他扭了一點頭應該是聽到了，但依舊沒有理我。所以我懂了，他應該不太想被人打擾，哈哈哈。就此作罷，很符合他的性格。

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從相片中可見，脫去外套的鎮宇正與家人在街上談天，而帶上耳筒聽歌的Feynman則邊行邊食雪條，雖然他身穿鬆身T恤，但仍未能遮掩其暴脹身形。有網民對於Feynman的健康感到擔憂，認為鎮宇需要管束兒子的飲食狀況。

而同日有另一名網民在主教山眺望台成功向吳鎮宇索得合照，並上載到小紅書分享，可見鎮宇露出燦爛笑容，表現並不抗拒。因此鎮宇在媽祖閣或許真的聽不見女網民的呼叫。

▲ Feynman與吳鎮宇已經平頭。（微博圖片）

吳鎮宇上月中在港出席活動時，大爆兒子愛吃卻不做運動，目前身高182cm已重達90公斤（約198磅）。而Feynman則在微博反擊自己正在控制食量。「我現在基本上一天只吃兩餐也都跑步什麼的。我只是前幾天運動會拉傷了所以這幾天沒跑。所以無蒸魚（吳鎮宇暱稱）我勸你睡覺別睡的太深。」

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肥胖原因環境及基因各佔一半

根據本港衛生署的定義，兒童肥胖是指體重比「身高體重比例 」的中位數高出20%。香港肥胖醫學會會長周振中醫生曾向TOPick表示，根據數字，大約每5名學童中有1人有過重問題，與亞洲國家比較，這個肥胖比率不算低。

周醫生指在醫學上，造成肥胖的原因是基因及環境各半。肥胖父母的下一代有7、8成機會同樣肥胖，他們的孩子更加需要注意飲食和運動，才能減少肥胖的機會。

周醫生稱兒童肥胖會帶來深層次的健康問題，他引述研究指，肥胖會增患新陳代謝疾病如高血壓、高血糖、高血脂，甚至中風、冠心病及心臟衰竭的機會；並帶來呼吸問題如睡眠窒息、長期缺氧等；還會引起痛風、脂肪肝、某些癌症機會增加。

周醫生認為，現代小朋友整體活動機會下降，如常玩電子產品；日常飲食吃精製糧食，多飲糖添加飲品，吃晚餐時間延後，夜睡致睡眠不足。而最令人擔心的問題是肥胖兒童往往吃大了胃口，他認為如果環境不變，肥胖很難改變。

治療兒童肥胖3個方法

而治療肥胖主要有3個方法，包括生活模式改變、藥物及做減重手術。周振中醫生表示，在香港，兒童接受手術相信絕無僅有，他們使用減肥藥物亦不大可能，故餘下可做的是生活模式改變，包括教導小朋友認識食物與健康關係、營養標誌，改變對食物的態度，以及增加活動方式。家長要有正確生活方式及飲食態度，讓小朋友在思維上、行為上、觀念上慢慢改變。

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責任編輯︰林綺玲