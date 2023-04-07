【香港小姐】許芷熒宣布第二胎性別 與老公湊夠「好」字：感恩上天賜前世愛人
娛樂 16:29 2023/04/07
前港姐季軍許芷熒（前名許亦妮）上月宣布再度有喜，當時她挺出大肚，與丈夫Alex齊齊拍照留念，之後Alex與女兒「馮寶寶」再親親許芷熒肚皮，溫馨至極。
【香港小姐】許芷熒再度榮升媽媽 宣布懷第二胎：Baby no 2 真的大得很快
宣布第二胎性別
日前許芷熒便拍片終極宣布第二胎性別，片中所見，許芷熒刺穿公布仔定女的大氣球時問「馮寶寶」是女還是男，囡囡堅持說：「Girl」，當氣球刺穿後飛出很多藍色的小氣球，更表示「It's a Boy 馮大力」，之後許芷熒同老公鍚錫合照，溫馨至極。
許芷熒留言表示女兒一直說想要個妹妹：「所以做第二次gender reveal 時，問她是男還是女，她依然猜是女。」
她又指在生大女兒之前，老公Alex很希望有個兒子，但有了大女兒之後，Alex覺得女兒很好，對爸爸又嗲又癡情又孝順，所以今胎無論是男生或女生都一樣開心。
感恩湊夠「好」字
許芷熒感恩表示：「感恩上天賜給我們一個好字，賜我一個前世愛人。」又指做這次gender reveal的時候，肚子五個月大，還有少少腰，現在6個月大，已經沒有腰了。
一班網民紛紛留言送祝福，又指她與老公每人一個前世情人，非常開心。
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撰文 : TOPick柴犬出動