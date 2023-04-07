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【陰道異物】婦人下體感異物求診竟夾出死曱甴　醫生驚嚇：第一次見

健康 18:33 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

婦人下體感異物竟夾出死曱甴，醫生驚嚇指第一次見。

身體任何部位感到異常，都應儘快求醫。洪都拉斯一名婦產科醫生分享，曾遇過一名女病人因下體感到異常而求診，結果竟從陰道夾出一隻蟑螂，讓他大開眼界。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

婦產科醫生Dr. Marco Cálix常透過TikTok分享衛生知識及特殊個案，影片中有一宗讓人不安的病例。一名婦女求醫時表示，覺得自己下體怪怪的，更因此失眠，非常困擾。醫生憶述，患者就診期間非常不安，焦躁得滿身是汗。經檢查後，醫生發現了驚人的一幕：

我使用擴陰器時，看見那是一隻昆蟲。事實上，我也取出一隻像是蟑螂的東西，而且牠已經死了。

醫生表示，自己曾處理過各種陰道異物案例，但這是他執業以來第一次遇到陰道藏昆蟲的情況，亦不清楚蟑螂究竟如何進入。他警告，若有異物卡在陰道太久，可導致感染、損害組織或其他嚴重併發症。因此，當察覺到陰部有任何異常，都要立即求醫。除了卡住異物以外，還包括分泌物有異味、下體腫脹、有紅疹甚至出血等。

而根據美國除蟲公司Orkin資訊稱，蟑螂可以壓平身體適應狹窄區域，更傾向在黑暗潮濕的地方躲藏與繁殖；或許因此特性意外鑽入了婦女陰道中。

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責任編輯：羅嘉欣

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