【陰道異物】婦人下體感異物求診竟夾出死曱甴　醫生驚嚇：第一次見

▲ 婦人下體感異物竟夾出死曱甴，醫生驚嚇指第一次見。

身體任何部位感到異常，都應儘快求醫。洪都拉斯一名婦產科醫生分享，曾遇過一名女病人因下體感到異常而求診，結果竟從陰道夾出一隻蟑螂，讓他大開眼界。

最新影片：

婦產科醫生Dr. Marco Cálix常透過TikTok分享衛生知識及特殊個案，影片中有一宗讓人不安的病例。一名婦女求醫時表示，覺得自己下體怪怪的，更因此失眠，非常困擾。醫生憶述，患者就診期間非常不安，焦躁得滿身是汗。經檢查後，醫生發現了驚人的一幕：

我使用擴陰器時，看見那是一隻昆蟲。事實上，我也取出一隻像是蟑螂的東西，而且牠已經死了。

醫生表示，自己曾處理過各種陰道異物案例，但這是他執業以來第一次遇到陰道藏昆蟲的情況，亦不清楚蟑螂究竟如何進入。他警告，若有異物卡在陰道太久，可導致感染、損害組織或其他嚴重併發症。因此，當察覺到陰部有任何異常，都要立即求醫。除了卡住異物以外，還包括分泌物有異味、下體腫脹、有紅疹甚至出血等。

而根據美國除蟲公司Orkin資訊稱，蟑螂可以壓平身體適應狹窄區域，更傾向在黑暗潮濕的地方躲藏與繁殖；或許因此特性意外鑽入了婦女陰道中。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣