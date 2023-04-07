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【工展會】香港工展會．澳門回歸　鮑魚中湯共13項一蚊優惠放送

社會 16:10 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(工展會圖片)

廠商會主辦的「第5屆香港工展會．澳門」（香港工展會），自2016年首度於澳門舉行後，再次回到澳門。由今日（7日）起至下星期一（10日），一連4天假澳門漁人碼頭會議展覽中心舉行；現場設有超過260個攤位。

今年工展會設有各式各樣的知名香港品牌和產品，分布於「服飾美容區」、「休閒食品區」、「生活家品區」，以及「健康養生區」等主題展區，由食品飲料、家電及廚具、美容及保健產品，到服飾精品，應有盡有。大會精選了20多個別具創意、富特色和品質優良的香港原創品牌產品，陳列在展會內的「品牌形象展示區」以作展示。

工展會活動，當然不少得「一蚊優惠」，以下提供部分特價優惠產品供參考。

 

南北行雪耳椰片清肺湯(106克)  每天20份

金之寶紅燒元貝吉品鮑魚(罐裝)(50克)  每天50份

蝴蝶牌蜜糖花生(85克) 每天20份

金盞花濕疹修護膏(15毫升)  每天20份

大興牌泮塘馬蹄粉(250克) 每天20份

Métier Atelier [VERTI] 中式鑊鏟 **2元 每天10份

資料來源：工展會

 

適逢是復活節假期，大會準備了一連串適合不同年齡層市民的精彩表演和有趣的活動，包括歌曲演唱、舞蹈表演、粵劇表演以及DIY工作坊等，而今年更首次舉辦「我要做Model」工展小模特兒選舉，讓一家大小都可以歡度佳節。

「香港工展會」開放時間為每天早上11時至晚上8時，而閉幕日（10日）則會在早上11時至晚上7時開放；大會亦提供5條免費穿梭巴士線，在不同地點接送遊客及市民往返會場。

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責任編輯：陳展棋 

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