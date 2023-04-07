【活力環島長廊】李家超到灣仔海濱長廊緩步跑　冀為市民增休閒設施及空間

▲ 李家超到灣仔海濱長廊緩步跑 冀為市民增休閒設施及空間（李家超fb）

特首李家超今（7日）到灣仔海濱長廊緩步跑，表示看到不少人跑步、散步、做瑜伽及在海傍寫生，形容「快樂，真的可以來得很簡單」；他提到《施政報告》中提出要在香港島建造全長約60公里的「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，工程將分階段展開，以期於5年內駁通最少9成長廊。

李家超在社交媒體上表示，其今早到辦公室開會後，與數位同事沿灣仔海濱長廊緩步跑，有不少家長帶著小朋友與寵物玩樂，也有人在藝術裝置前「打卡」拍照，另有市民坐在海岸堤階邊享受海風邊聊天，也有人踏著「鴨仔船」水上單車。

李家超提到在《施政報告》中提出，要在香港島建造全長約60公里的「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條現有海濱和郊野步行徑，工程將分階段展開，以期於五年內駁通最少九成長廊。

至於維港兩岸海濱方面，目前港九新界已開放的維港兩岸海濱長廊共長約25公里，當局將繼續延伸海濱長廊總長度，並將發展集中在九龍方面，包括在未來五年，陸續開放位於長沙灣、土瓜灣、啟德以至東九龍等地區共約7公里的海濱長廊。

至於新界的荃灣及青衣海旁範圍約5公里的海濱長廊，已經全數開放，當局正進行荃灣海濱優化工程，以提升海濱設施和設計，改善海濱與周邊地區的通達性。

他形容這一系列政策的目的，就是希望為市民增設更多休閒設施及空間，為市民增添快樂，提升市民生活的幸福感。

大家臉上的笑容，便是激勵我和團隊努力工作的動力。我們會繼續積極為市民打造一個「開心香港」！大家（復活）節日快樂！

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文