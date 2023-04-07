【金像獎2023】麥沛東憑《正義迴廊》爭影帝　為角色增肥40磅：太瘋狂很不健康

在電影《正義迴廊》演疑犯唐文奇非常搶鏡的麥沛東，入圍候選《第四十一屆香港電影金像獎》最佳男演員，與黃秋生、劉青雲、張繼聰、楊偉倫爭做金像影帝。

現年33歲的麥沛東今次是首度金像獎提名，不過其實受過演藝學院訓練，難怪演得好此出色。不過，當年他卻考了3次才成功獲演藝學院取錄。

▲ 《正義迴廊》

父母默默支持追夢

而且演藝學院學費不算便宜，出身基層家庭、並是家中獨子的麥沛東談及父母默默支持他追夢時，曾電台訪問中哽咽回憶：「第3次考完回家，媽咪問我面試怎樣，當時我說未知結果，接著她說……我想喊添……媽咪原來靜雞雞問了朋友一些去美國及台灣的戲劇課程，對我說：『唔得唔緊要，我們支持你去外國讀啦！』最初父母不太支持，首先這條路不易行，加上小時候我多3分鐘熱度，擔心我玩玩吓。」

他表示：「後來見我考了演藝3次，讀副學士時又不停參加劇社，來看我演出我又好享受才慢慢對我有信心。去外國讀書好重皮，一年起碼20、30萬。」

感謝楊偉倫信任

於2014年從香港演藝學院取得戲劇藝術（榮譽）學士（主修表演系）學位的他，順利成章投身舞台劇界。而他可以參演《正義迴廊》，與片中拍檔兼演藝師兄楊偉倫（阿卵）有關。

麥沛東表示：「我於舞台劇首次獲提名是跟阿卵一起演，第一次拍電影《媽媽的神奇小子》，也是跟他合演，到《正義迴廊》也是！當年我在中英劇團跟他演好兄弟，排練完他總會跟我分析檢討，就慢慢建立友誼。」

▲ 《媽媽的神奇小子》

及至二人合演《媽媽的神奇小子》豬隊友期間，麥沛東從閒聊得悉好友將要參演《正義迴廊》，他透過楊偉倫向劇組自薦：「我本身是奇案迷，跟阿卵說兇手身邊有個肥仔，好啱我做！是這樣厚面皮自薦，不過當時阿卵話監製已有人選。」

怎料事隔7個月，執行監製打電話給麥沛東，他回憶說「執行監製：『阿卵有無同你講？你兩日後來試鏡啦！』我係好開心、好感謝（阿卵）！」

試鏡緊張失準



可是在試鏡當日，麥沛東卻因對白超長而壓力極大，幸得楊偉倫到場出手相助，最終令他奪得「唐文奇」這角色：「我得2日去準備7場戲，全部是電影中的主戲，好緊張去到先跟副導演對戲，我偷聽到阿卵同導演阿天（何爵天）講：『佢緊張啫，平時佢唔係咁。』」

他續指：「後來緊張到發揮唔到，阿卵更主動落場跟我對戲，他做回自己的角色，又扮埋其他家姐及孝哥（邵仲衡）警察的角色，全部都是阿卵跟我對，我才能定下神來，監製導演才決定用我。」

演《正義迴廊》令麥沛東嘗試了許多的第一次，包括吊威也、被車撞、殺人、分屍，不過最難忘定是妄顧健康去增肥。

他曾接受TOPick專訪稱：「在一個月內飆升40磅至200磅，但他仍不滿足：「覺得要再肥點、大約230磅就差不多，但別人聽到已覺得太瘋狂，很不健康。」

在開拍前為了增磅，麥沛東每日狂吃5、6餐：「有空就喝可樂、食雪糕，但拍攝時無時間吃飯，一日最多3餐，慢慢越來越瘦。」

結果《正義迴廊》上映後叫好叫座，麥沛東演出更獲一致好評，心血總算沒有浪費。

最新影片推介：馬國明專訪

事業愛情兩得意

事業外，愛情也得意。麥沛東在去年12月與相戀5年多的圈外女友結婚，正式成為人夫。

婚禮在中環東方文華酒店舉行，當日麥東望著新娘子在爸爸陪伴步入會場時，一向感性的他已感動不已，眼眶充滿了歡欣的涙水。

▲ 麥沛東成功娶得美人歸。

當讀誓詞及感言時，新郎哥及新娘子都一再感動流涙，令在場嘉賓深深感受到這對新人的愛。

而一對新人在雙方家長及眾親友見證下結成夫妻，十分甜蜜。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R