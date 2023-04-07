【游泳注意】70歲老婦堅持晨泳30年　醫揭游水後1個行為致高血糖＋脂肪肝

▲ 70歲老婦堅持晨泳30年，醫揭游水後1個行為致高血糖＋脂肪肝。

游泳是一項可以强身健體的運動，但台灣一名70多歲老婦是運動健將，從年輕時開始堅持晨泳30年，身材不但沒有保持纖瘦，反而還患有高血糖、脂肪肝和膽結石等問題，連膝蓋也因退化性關節炎而需要手術治療。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook個人專頁發文分享，一名70多歲的老婦回診時表示最近膝蓋因換了人工關節後出現疼痛，遂前往復診。錢醫生指，該名老婦與她的朋友均為他的病患，兩人的病況十分相似，「年紀相近，都患有高血糖、脂肪肝和膽結石，輕微肥胖有小腹，兩位都因為膝蓋有退化性關節炎去開刀。」

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原本錢醫生以為可能是兩人沒有運動的習慣，慢慢體重過重而造成膝蓋的負擔，從而導致退化較快。但他又指出，兩人是運動健將，從年輕時就開始結伴晨泳，一年四季都不缺席，堅持了30多年。他因此感到疑惑，「為什麽這樣長期運動沒有比較瘦？」

經追問後，老婦表示，「我也不知道為什麼，應該是我們運動完吃比較多吧！」於是錢醫生猜測這可能與游泳完吃太多有關。他查了相關研究，在2020年食慾appetite期刊刊登的一篇研究，討論了「游泳後會不會吃的比較多？」。該實驗找了32位健康成年人隨機輪流進行游泳，騎自行車和休息（對照組）三項活動，然後記錄運動完之後的飲食攝取量。結果發現：騎自行車的能量消耗高於游泳；游泳後明顯會吃的比較多，比對照組多142大卡；騎自行車後也會多吃，多94大卡；參加者在游泳後會感覺比較餓，想在下一餐多吃。

根據該項研究，「游泳消耗能量沒有特別多，但是反而會特別容易覺得餓。」研究作者推論，這可能跟體溫有關，「游泳時身體會不斷地運動產生熱能，但很快的就被冷水帶走，身體在冷的環境下，會透過多吃食物來製造熱能。所以長期晨泳下來，一不注意就吃太多，反而越運動越胖。」對此，錢醫生提醒，游泳是對健康有益的運動，但要留意自己的運動方式是否正確，是不是有造成骨頭、肌肉或韌帶意外的損傷，「如果多運動沒有控制嘴巴，讓體重增加，反而會造成關節更大的負擔，那就不好了！」

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責任編輯：羅嘉欣