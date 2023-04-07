【相守相愛】關菊英氣色好攜眷出席飯局　與同性密友周偉利相戀15年

▲ 關菊英攜同密友周偉利出席飯局。

現年64歲的關菊英近年已淡出幕前，過著養尊處優生活，2019年傳出關菊英身體出現狀況，被拍得多次出入醫院，曾經大半年沒公開露面。及至該年年尾，菊姐跟圈中老友記敍舊，打破患病傳言，前年菊姐更一眾《溏心風暴》演員聚舊。

日前陳淑芬邀請好友食私房菜，席間菊姐孖住同性伴侶周偉利（Willy）出席飯局，其實兩人相守相愛15年，菊姐亦不理世俗眼光，視Willy如家人一樣。

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關菊英面色紅潤

近日資深傳媒人汪曼玲於微博分享聚會照片，出席者除了袁詠儀夫婦、謝天華、葉童、姜大偉夫婦、胡楓和羅蘭姐等，原來當日是陳太邀請一眾好友嘆私房菜。

關菊英跟密友周偉利並肩而坐，只見菊姐容光煥發，面頰更比前圓潤，至於周偉利亦有少許發福，似乎是幸福肥。

關菊英曾經跟黎小田拍拖八年，結婚兩年後卻離婚收場，及至2007年關菊英於朋友聚會中結識Willy，其後二人不時出雙入對，菊姐曾於訪問中大方認愛，當時她說：「最重要是有人疼錫我，男女都無所謂。」二人外出時也會拖手和結伴去旅行。

▲ 菊姐跟黎小田曾有過一段婚姻。

跟密友愛足15年

二人相愛15年，仍仿如熱戀中情侶，Willy對菊姐很貼心，早年她於紅館開個唱時，Willy在現場幫忙打點，2013及2014年菊姐父母先後過身，菊姐難免感失落，幸好有Willy在旁陪伴。

有傳聞指二人於外國註冊結婚，菊姐曾作出否認，她稱沒有再婚打算，只想有個伴，可以分享開心和不快事，當患病時有人噓寒問暖，好像親人般疼錫她。

菊姐曾於節目裡透露很幸運可以遇到Willy，大讚對方心地善良，十分尊重長輩，同時又關心朋友。

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