【懷孕貼士】世衛報告全球每6人有1人不孕　醫生教準父母5大備孕攻略

▲ 世衛報告指全球每6人有1人不孕。

成為爸媽不容易，世界衛生組織近日發布一份報告，全球約17.5%的成年人口會在其一生中經歷不孕症，即是每6人就有1人不孕，當中無分貧富國家地區，受不孕問題的困擾的情況類同。面對難以成孕問題，醫生分享了5項備孕攻略，想成為新手爸媽者可參看。

世衛︰全球每6人有1人不孕

世界衛生組織（WHO）於本月3日首度公布了10年來第一份不孕症相關的研究報告，該報告採用1990年到2021年的數據，長達98頁，以不同方法進行分析，結果顯示全球約有17.5%人口曾患有不孕症情況，即每6人當中有1人不孕，值得令人關注。

報告就「不孕症」作出定義，涉及男性或女性的生殖系統一種疾病，定義為在12個月或更長時間中，沒有進行避孕措施情況下依然無法懷孕。

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報告在1990年到2021年期間進行的100多項研究，當中令人關注包括不同地區的患病率接近，高、中、低收入國家的比率均相似，高收入國家的不孕率為17.8%，低收入和中等收入國家為16.5%，即表明不孕症是世界上每個國家和地區所面對的健康問題。

世衛組織總幹事Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus指出，不孕不育的原因多種多樣，而且往往很複雜，男性和女性都會經歷這種情況，缺乏生育治療、生殖科技去解決不孕症，因費用多數高昂，非人人能負擔，形成另類的不平等現象。WHO呼籲各國政府，應制定政策和補助，讓更多不孕夫婦能獲得治療機會，同時各國宜收集不孕風險的數據，分析不孕原因。

醫生教準父母5大備孕攻略

本港婦產科專科醫生李閏婷曾接受《香港經濟日報》訪問，如果夫妻計劃生BB加入新手爸媽行列，可留意以下5項備孕須知。

1. 產前強身健體

男女都要保持健康生活習慣，飲食要均衡、定時做運動，保持在理想體重。女士在開始懷孕前3個月已需攝取葉酸，每日最少服用400微克葉酸，直至懷孕時頭3個月，以預防胎兒出現神經管缺陷，這是BB腦部及脊柱發育的重要部分。

2. 雙方孕前體檢

孕前檢查男女都包羅其中有量度血壓、體重、身高，以了解有否過重及肥胖情況。抽血驗Rh因子、血色素及從平均紅血球容積（MCV）可作為地中海貧血症篩查。另外尚有病毒測試包括乙型肝炎、梅毒、愛滋病及德國麻疹等。女士同時建議做一個超聲波檢測，評估子宮及卵巢狀況。男士最後接受精液測試，分析精子數量及形態、精子活動能力。

3. 遺傳病檢測

父母最憂心可算是遺傳病，遺傳病有不同情況，如隱性、顯性，X染色體的遺傳病，香港人最常聽到地中海貧血症。自知有遺傳病決定是否生育下一代，頗視乎顯性或隱性的遺傳病、父母雙方健康狀況等，以上各有不同風險。如兩人都是遺傳病患者，父母應商議決定是否繼續懷孕，醫生則不建議生育。

如準媽媽已懷孕，亦可透過產前診斷如羊膜穿刺術，俗稱抽胎水取胎兒染色體，誠然這方法屬入侵性，因此宜在懷孕前已做好準備，了解自己及伴侶有否遺傳病。

4. 停止避孕

女士服用避孕藥或使用避孕環的，一停用已能恢復生育能力；每3個月注射一次單一賀爾蒙避孕針的婦女，則需6至12個月甚至18個月才恢復懷孕。

5. 計算排卵期

女士可留意3至6個月經期狀況，從中可見月經規律，排卵期預計在下一次經期第14天前，精子可逗留女士身體3至5日，卵子排出後可逗留12至24小時，最容易受孕階段是排卵期前5天至排卵那天。當預計到排卵日，就不要只是這天才行房，這數天2至3天行房一次，增加受孕機會。

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責任編輯︰王明芳