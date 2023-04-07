【播錯國歌】港協指不就冰協昨日聲明作出評論　籲著力準備全面書面解釋

▲ (港協網站)

今年2月在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽，大會播錯中國香港國歌事件，事件繼續發酵。香港冰球協會昨日（6日）發聲明，炮轟港協暨奧委會，指港協多次發出未符事實的評論，未感受到港協的尊重，而港協人員，「一直希望證明只有冰球協會有錯」，而沒有認真看待港協自身在事件上的角色和責任。港協今表示，港協暨奧委會在冰協就其違反《指引》要求提交書面解釋，及就其企業管治提出改善方案之前，不會評論冰協向傳媒發放的回應。

冰協提交解釋及改善方案前 不會評論回應

港協聲明指，港協暨奧委會早前就播放國歌出錯事件向特區政府提交報告時，均附上冰協提交的書面報告以及相關電郵和文件，如實反映。為以公平客觀的方式作出判斷，港協暨奧委會在冰協就其違反《指引》要求提交書面解釋，及就其企業管治提出改善方案之前，不會評論冰協向傳媒發放的回應；

港協稱，港協暨奧委會屬下各體育總會參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗均有統一標準，冰協對維護國家尊嚴的重視程度不足，港協暨奧委會自有責任跟進冰協就沒有遵從《指引》對國歌予以莊嚴的處理提交詳細解釋；港協暨奧委會亦有責任確保屬下體育總會履行良好企業管治，包括遵守國際奧林匹克委員會相關規定。

檢視企業管治以不影響運動員為大前提

港協續表示，港協暨奧委會絕對尊重並肯定冰協運動員和領隊的付出，以及在播放國歌出錯事件上即時作出的行動和反應，並已多次作出上述表態。與此同時，在此再次強調，檢視冰協的企業管治是以不影響運動員和團隊出賽及訓練為大前提，港協暨奧委會已多次重申此立場，並獲特區政府承諾及支持。

暫停會員資格需全體會員投票決定 呼籲著力準備全面書面解釋

港協指，現階段港協暨奧委會啟動了暫停冰協會員資格的相關程序，是否需進一步討論暫停其會員資格，仍視乎冰協能否就事件提交全面的書面解釋，以及就其企業管治提出改善方案；若暫停冰協會員資格，亦必須通過特別決議案，交付全體會員討論及投票決定，絕非由港協暨奧委會自行裁決；港協暨奧委會期望冰協在此期間，著力準備全面的書面解釋，交代全部事實，並提出切實可行的企業管治改善方案，以帶領冰協及冰球運動項目健康發展為長遠目標。

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責任編輯：陳展棋