【日本旅遊】港航全新福岡直航線今啟航　今年內將恢復鹿兒島直航【附新航線詳情】

▲ 港航全新福岡直航線今啟航，今年內將恢復鹿兒島直航（港航提供）

香港航空全新直航福岡服務啟航

計劃於第二季陸續增加日本航班

日本九州一向為旅遊熱門目的地，香港航空今（7日）起開通來往香港及福岡的全新直航服務，採用空中巴士A320客機營運，每周4班。香港航空行政總裁孫劍鋒透露，香港航空計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務，進一步加強於九州地區的業務發展。

香港航空於香港國際機場及福岡國際機場舉行慶祝活動，乘搭首航前往福岡的旅客，均獲贈香港航空精心設計的限量紀念福袋，而客機抵達福岡機場後，舉行了水砲歡迎儀式，祝賀首航投入服務。

香港航空行政總裁孫劍鋒表示，很榮幸將福岡加入香港航空逐步恢復的航線網絡中；福岡是通往九州的重要門戶，開拓此新航點將有助加強港航於九州地區的營運， 為未來開通更多日本航點作準備。他又透露，香港航空計劃於今年內恢復鹿兒島直航服務，進一步加強於九州地區的業務發展。

繼加入每週四班的福岡航線後，香港航空目前的日本航線網絡覆蓋五大航點，包括每日2班分別前往大阪及東京（成田）、每日一班往返沖繩、以及每周3班往來札幌之航班。 另外，港航將於5月起加密沖繩班至每日2 班；6月起則增加東京（成田）航班至每日3班。

香港航空來往香港及福岡的航班時間表如下（所有時間均為當地時間）:

航線 航班號碼 起飛時間 抵達時間 運作班次 香港 – 福岡 HX640 1025 1500 周一、三、 五、日 福岡 – 香港 HX641 1600 1835 周一、三、 五、日

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記者：鄧凱文