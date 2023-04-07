【癌症殺手】7個大腸癌徵兆曝光　醫生指1症狀最可怕：發現時已中晚期

▲ 7個大腸癌徵兆曝光，醫生指1症狀最可怕：發現時已是中晚期。

大腸癌是最常見的癌症之一，而癌細胞的形成並不是一瞬間的事情，通常是經由多種不同的因素交互影響，包括年齡、飲食、生活習慣等。為此，台灣醫生分享了7個大腸癌的徵兆，若出現這些症狀要及時就醫。

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台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁在Facebook個人專頁表示，在了解大腸癌前，要先知道何謂癌症。大抵上癌症的發生原因主要與細胞基因的突變有關，而細胞的癌化並非瞬間形成，通常是經由多種不同因素交互影響，導致該區域細胞突然癌變，包括年齡增長、飲食及生活習慣、遺傳等，細胞數量愈多，則愈容易有癌化趨勢。

黃郁醫生指出，撇除年齡增長、遺傳等因素，飲食與生活習慣佔了重要一部分，若給予該部位的細胞愈多刺激，該區域的細胞也就較容易癌變。我們每天都在進食，如果愈來愈多的添加劑、致癌物與不健康的飲食陋習進入到腸道，而腸道消化需要時間，腸道內的細胞就會不停的分裂來幫助消化。

根據台灣國健署最新癌症登記資料，大腸癌連續15年位居癌症榜首，男性更比女性高1.5倍機率罹患。為此，黃醫生列舉了7個大腸癌的徵兆，若符合的症狀愈多，建議要提前就醫並保持定期檢查：

1. 貧血：通常跟大便出血合併出現，會伴隨頭暈。

2. 體重減輕：伴隨沒食慾，若有同步第3、4、5個症狀要更小心。

3. 腹痛腹脹：若莫名腹痛持續數日，且疼痛位置固定。

4. 嘔吐：大腸癌腫瘤壓迫腸道造成腸阻塞引起的嘔吐。

5. 長期便秘：要留意與一般的便秘搞混。

6. 糞柱變細：癌腫環狀生長者，導致腸腔縮窄，多為早期表現。

7. 無症狀：通常大腸癌前期很多人無感，而這也是可怕之處。

黃醫生建議，要預防大腸癌，首先50歲以上人士就要定期的接受篩檢，包括糞便潛血檢測或大腸鏡檢查；若有長期吸煙飲酒或自覺飲食習慣不太好的人，建議35歲以上就可以開始定期檢測，「因為通常大腸癌可怕的地方在於，當發現症狀時通常已是中晚期。」

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責任編輯：羅嘉欣