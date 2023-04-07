【無家教】男生坐港鐵頭等赤腳晾上行李箱　遭網民公審：睇相都覺得臭

▲ 一對年輕情侶乘坐港鐵頭等車廂，男生赤腳晾上前方的行李箱，被網民批評自私、無家教。

搭車要有品，以免影響他人。昨日（6日）網上流傳兩張照片，見到一對年輕情侶乘坐港鐵頭等車廂，男生躺在座椅上專注看手機，赤腳晾上前方的行李箱，而行李箱頂住對面座位，令其他人不能乘坐。情侶被拍下照片放上網公審，網民狠批二人無家教、缺德、自私，更直言「睇相都覺得臭」！

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有網民在facebook群組「沙田之友」上載兩張照片，帖文連帶4個爆粗嬲嬲表情。從相片中可見，一對情侶坐在港鐵頭等車廂，女生靠在男生肩膀上，男生則攤在座椅上專注玩手機，下半身接近懸空，雙腳赤腳晾在行李箱上支撐身體，而行李箱同時頂著兩個座位，令其他乘客無法坐下，該對情侶霸足4個位，非常梳乎。

網民意見兩極︰好多外國人係咁

有乘客看不過眼拍下照片，並放上網絡公審，引來大批網民批評，「睇相都覺得臭」、「無家教」等，有網民提議拍攝者應走上前踢開他的鞋。

照片其後被轉載到其他群組，惟只轉載了第二張拍攝角度較高的照片，令人誤會男生「飛象過河」赤腳晾在對面的座椅上。雖然有不少人認為在車廂內任何地方晾腳也是不當，但仍有部份網民為情侶講好說話，直言「好正常，俾人休息吓喇」、「其實喺外國好多人都係咁做」等。

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責任編輯︰王明芳