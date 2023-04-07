【反烏托邦三部曲】黃妍日本旅行順便拍MV　工作狂Cath：好鍾意呢個安排

▲ 黃妍

在舉行個唱以後，黃妍（Cath）走到日本旅行，但向來是工作狂的她，卻趁機為新歌《反烏托邦三部曲》拍攝MV，實行寓娛樂於工作。

《反烏托邦三部曲》是首充滿正能量的歌曲，編曲充滿陽光感，主題亦很具鼓勵作用。

延續《1Q84》概念

Cath道：「喺我哋生命裡面，會經常發生好意外嘅事情或困難，然後我哋會幻想發生烏托邦結局，例如：會彈出英雄人物，幫你解決所有問題，面對嘅困境就會迎刃而解，但現實生活中發生嘅機會率少之又少，我哋往往要靠自己去將問題逐一解決，所以呢首歌係想鼓勵大家，不如用自己方法、自己對手建構烏托邦。」

為了延續村上春樹《1Q84》概念，Cath這次跟導演要求，想加入小說中的角色，她說：「對《1Q84》中的角色——牛河很深刻：樣貌奇醜，為老婆女兒努力工作，但每個人都對佢勁差。我好想將呢個角色放落去，結果導演特別安排一個戴上頭套嘅人演出牛河一角，以幽默、輕鬆嘅手法去表達。」

去旅行順便拍MV

MV特別到日本一個和式的房屋去拍攝，Cath表示很喜歡這安排，透露：「本身係音樂會後放假去日本，但覺得不如順便拍埋MV，因為本身《1Q84》係日本文學，喺MV裡面出現日本畫面，會令件事更加立體，成件事係令我好感動。」

繼上回在英國旅行變開Show，今次到日本變拍MV，Cath笑言：「我係工作狂，去旅行就順便拍MV，好鍾意呢個安排。」

日本之旅食不停

所以工作外，Cath就四處遊歷，不僅遇上天清氣朗的日子可以見到富士山，這趟旅程更遇上櫻花滿開的日子，Cath開心道：「我喜歡花，但向來唔會特登去外地賞花，所以當去到見到時，就覺得大自然真係好美麗，心情豁然開朗，煩惱冇晒！重難金木水

Cath向來為食，今次日本之旅亦吃過不停，最終也增磅了！Cath說：「食咗好多嘢，好彩show前有好好地節食，減得幾勁，所以有Quota喺日本食，但最後都肥咗。都擔心好似上次英國返嚟脹咗幾個碼，所以偶然會喺酒店房開youtube做運動，先未至於肥得太離譜。」

她更說，因這次日本之旅甚有食神，吃到很多美食，所以決定之後會出Vlog作介紹。

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