【旅遊復甦】導遊增底薪減迫購物壓力　旅監局表揚優秀導遊冀維持零投訴

▲ 導遊朱女士（左）及留女士（右）獲旅監局嘉許，讚揚二人主動做好團隊秩序減少對居民滋擾。（旅監局提供）

早前內地團在土瓜灣食飯衍生社區滋擾，局方亦立即推出措施將旅客分流，而導遊亦作為「中間人」，協調團友食飯安排，並維持秩序，其中2名導遊獲旅監局表揚，早日向二人頒發感謝狀。其中任職18年的資深導遊朱女士指出，疫情後難得旅客重臨，加上「咁多對眼日日𥄫住」，同行們都好自律，而重點是內地團費有所提升，加上旅行社出底薪挽留人手，「購物壓力無咁大」，「我們不會強迫買嘢，只會叫佢哋捧下場，引導佢哋消費。」她坦言，以前外界帶「有色眼鏡」看待導遊，「其實以前（劏客）都是個別導遊，依家我們任由團友自由買就買。」更直言通關至今內地團暫時「零投訴」，希望可維持下去。

本港與內地全面通關後，內地團重臨，政府及旅監局嚴防劏客再現，令剛復甦的旅遊業受到打擊。旅監局早前聯同海關到紅磡及土瓜灣一帶巡查註冊店鋪，另外亦要求相關酒樓減少訂枱及增加人手，以應付需求，減少對居民滋擾。

旅監局指導遊應以身作則

其中2名接待內地團的導遊朱女士及留女士，日前獲旅監局頒發「有你真好」優秀獎狀，表揚她們「有承擔、有熱誠、貢獻良多」。行政總裁方安妮指，數星期前在巡查時留意到該2位導遊以身作則做好榜樣，「她們主動帶好團友，在進入餐廳及購物店時，在外面排隊，提醒團友不要阻塞居民通道，不要吸煙及吐痰，不好擾民，不好走失，發揮導遊作用。」她又指，導遊應該保障遊客利益，不強迫購物，如發現有不良營商手法，應立即告知旅監局。旅監局稍後亦會陸續嘉許其他做得好的導遊。

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獲獎導遊坦言多同行轉行不回頭 旅行社增底薪挽留人手

2005年入行做導遊的朱女士向本報表示，早在90年代由內地移民香港，考牌做導遊後，一做就18年，見盡本港旅遊業變遷，尤其十多年前劏客團，惡導遊阿珍和阿蓉惡形惡相強迫購物，令人對導遊「標籤」為「刀手」，她坦言好多導遊都守法，「其實只是個別事件」，不過當年行內有不少內地零負團費，「團費太低，公司成本不夠，導遊都好大壓力㗎！」她說，「公司不會講叫你迫佢哋買嘢，但你自己知啦。」

她說，疫情期間，手停口停，她亦轉行做疫苗中心、去醫院做「安心出行」，不少同樣資深的導遊行家已轉做保險及地產代理，「有啲收入過百萬，未必返來做導遊了。」亦有人轉做保安、清潔，「乜都做」，「通關兩個月啫，好多人都仍觀望下呢行有無得做，或者會轉返來。」

朱女士說，全面通關後，她回鄉探親2個月，上月才返港，即時重投導遊崗位，「我自己喜歡做導遊，加上兒子已大學畢業，經濟壓力無咁大，我工作心態都不同了，無諗到自己第一日開工就俾旅監局留意到話我做得好，都好開心。」

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資深導遊：引導佢哋買，不用迫

她不諱言，疫後人手不足，旅行社要加薪留人，令導遊減少依賴佣金收入，變相亦減少強迫購物的誘因，「以前沒有底薪㗎，依都有啲啦，都未有幾千蚊咁多，但出團都有錢收，若之後團量回升，收入都會回升，再等下啦，幫我哋爭取下導遊的權益啦。」

她說，團友來港，其實都會消費，導遊推銷亦要有技巧，「依家大家開心好多，叫佢哋捧下場，買些做紀念，引導佢哋消費，心理上都買得開心啲啦。」

另一原因，是導遊及旅行社都明白，現時全城焦點都在看著他們會否出問題，「依家風頭火勢咁，多對眼𥄫住，又有旅監局、又有警察同海關，梗係不會亂來啦！」

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不欲惹居民煩厭 導遊稱將心比己

對於團友在土瓜灣酒樓食飯惹居民不滿，她說身為導遊都不想「犯眾憎」，所以特別提示團友守秩序，「在關口接團，一上旅遊車，我哋已經同佢哋講香港的規矩，佢哋無這個概念，我們就教佢哋，不要隨地掉垃圾、吐痰。將心比己，如果自己住呢一區，你都唔想俾佢哋搞到不開心，所以導遊都要做好本份，要互為思考啦。」她笑說團友都話團餐其實味道還好，「香港食材都唔平啦，比起內地團餐，呢度其實都過得去。」

朱女士說，今次是職業生涯中第二次獲獎表揚，08年亦曾因表現好獲褒獎。隨著內地團陸續復甦，朱女士說，對本港旅遊業有信心，相信暑假團比現在更多，「我有信心呢行仍有前景，畢竟市場咁大，大家一齊做好啲啦！」



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記者：吳雋妍