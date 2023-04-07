【內地旅行團】楊永杰：土瓜灣團餐人流明顯減少　呼籲為5.1黃金周做好準備

▲ 部分內地團近日改到船上午膳。(資料圖片)

立法會議員楊永杰聯同九龍城區議會多名區議員、以及旅監局行政總裁方安妮實地視察土瓜灣旅行團實況。楊永杰表示，當區接待旅客的餐廳中午前後人流明顯較以往少，阻塞街道問題有明顯改善，相信與「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳分流旅客，以及旅行社嚴格執行「即落車即食」、「食完即上車」安排有關，期望「洋紫荊維港遊」起帶頭作用，讓各區不同種類的餐廳接待旅行團。

楊永杰續指，樂見政府和業界為旅行團提供更多用膳選擇，旅監局分流土瓜灣及紅磡一帶旅行團至觀光船餐廳，無疑有助減少區內旅客數量，改善其承接力。與此同時，旅監管自上周起執行一系列措施，包括實施預約制度、規定至少30分鐘用膳時間、人流管制安排等，大大縮短旅客排隊的情況。上述優化措施初步見成效，由於清明時節來港旅行團數量相對較少，相信要觀察至內地旅遊旺季五一黃金周，才能「試到」措施是否真正有效，當局須做好周全準備。

要令本港旅遊業健康發展，楊永杰建議當局研究規管超平旅行團，包括數量、團費及餐標，而旅監局亦應將現行對指定商舖的監管方式擴大至接待旅行團的食肆，讓旅客有好的旅遊體驗。

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責任編輯：陳展棋