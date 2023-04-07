【青年更生】懲教署為更生青年舉辦足球裁判體驗班　港產女裁判羅碧芝親授技巧

▲ 國際主裁判羅碧芝親自指導青少年在囚人士裁判技巧。(懲教署提供)

懲教署今年3月與中國香港足球總會在沙咀懲教所合辦足球訓練及裁判體驗班，12名教導所青少年在囚人士修畢課程，並於日前的證書頒發典禮中從中國香港足球總會副主席霍啟山手上接過證書。

懲教署舉辦有關課程，目的是以足球運動作為切入點，讓青少年在囚人士通過學習足球球例及裁判技巧，從中學習判斷對與錯，以建立正確的價值觀。其間，足總青訓教練及裁判導師亦親臨作出指導。

證書頒發典禮當日，青少年在囚人士獲得寶貴的機會，與香港十六歲以下代表隊成員切磋球技，同時擔任球賽裁判，實踐訓練成果。中國香港足球總會副主席霍啟山、行政總裁譚秋朗、裁判總監張炎有；國際主裁判羅碧芝、前香港足球先生陳炳安及有份參與活動的青訓教練及裁判導師亦有出席典禮，為一眾青少年在囚人士打氣，勉勵他們在更生路上認清目標、永不放棄，並與他們分享了自己克服困難的故事，鼓勵他們以積極的人生態度面對各種挑戰。

適逢復活節，當日活動亦加設復活節主題的競技活動。香港十六歲以下代表隊成員及青少年在囚人士一同參與。青少年在囚人士其後把放有他們親手製作的足球主題曲奇的復活彩蛋送給嘉賓，感謝他們的支持。

其中一名修畢課程的青少年在囚人士阿權（化名）表示，今次的體驗班讓他重拾自信，學懂明辨是非和守法循規的重要性，明白生活就如足球比賽一樣，需要尊重規則才會令事情順利進行。活動亦讓他感受到社會人士的關懷和接納，增添日後更生的信心。

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責任編輯：陳展棋