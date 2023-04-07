【金像獎2023】鄭秀文7度獲提名影后　憑《流水落花》有望「食糊」封后

▲ 今次角色大家都好欣賞！

憑《流水落花》角逐「第四十一屆香港電影金像奬」「最佳女主角」的鄭秀文，今次是其第7度獲提名金像影后，而影后候選名單有宿敵張艾嘉﹑毛舜筠﹑蘇玉華以及袁澧林。

鄭秀文（Sammi）今次在《流水落花》演的天美姨姨為寄養家庭媽媽，一句「我不是你的媽，但這是你的家。」感動人心，加上Sammi的精湛演出，與過往大多演愛情片及喜劇的她大有不同，令觀眾看見不一樣的她，難怪不少人認為Sammi今次的演出絕對是封后之作。

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角色觸動人心

她接受TOPick專訪時指喜歡這部戲除了角色立體外，而且她指看劇本時完全找不到自己的影子，正正是角色的經歷是她從未試過，故令其決定接拍。

她說：「我自己一出身就是當歌手，但這套戲是講我們在工廠認識，也是比較基層的人物以及我未試過當媽媽又未試過失去小朋友， 這些總總經歷也令我找不到自己的影子。加上，我很喜歡整套戲的結構，導演沒有刻意賣弄煽情，要你流眼淚不止而是有一種的觸動和反思。」

▲ Sammi在《流水落花》演出被大讚。

電影評論學會大獎獲得「最佳女演員獎」

的確她絲絲入扣的演技令大家拍案叫絕，甚至為她在今屆電影評論學會大獎中獲得「最佳女演員獎」，亦是她在2001年《鍾無艷》後，第二度登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。

難怪她獲獎時都非常感觸，皆因演技受到肯定：「個獎項唔係一個鼓勵，而係一個肯定！咁多年終於攞到呢一個肯定，我好多謝你哋。」

▲ 憑《流水落花》在今屆電影評論學會大獎中獲得「最佳女演員獎」。

與影后無緣?

至於Sammi多次角逐影后，惟此獎項一直與她「擦身而過」，她直言正因過去的角色令其打好基本功，更明白演戲是甚麼一回事。

她坦稱：「過去在非喜劇一路的嘗試，即使這麼多年似乎不被認同，覺得你都是喜劇演員，做的東西也是很喜劇，但因過去十年八載沒有放棄嘗試 ，甚麼角色都盡量去做 ，令我打好一個演戲底，讓我今次演這角色時，令我更明白怎樣鬆容面對角色和進入角色。」

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由歌手變成演員 7度獲提名金像影后

現年50歲的Sammi在1988年參加的第七屆新秀歌唱大賽奪季軍而入行，出道後她唱過不少膾炙人口的歌曲，更奪得不少歌手獎，故有「樂壇天后」之稱。

隨後，她踏足影壇同樣表現亮眼，2000年的《孤男寡女》是Sammi第一次獲得金像獎最佳女演員提名的電影。

2001年的Sammi憑3套電影《鍾無艷》、《瘦身男女》、《同居密友》同時入圍金像獎影后。但入圍角色愈多，愈容易被分票，終由《天長地久》的張艾嘉獲得最佳女主角。

2005年Sammi再次以文藝片《長恨歌》入圍影后，惟最終敗給頂頭大熱《如果·愛》的周迅。

2012年她再憑《高海拔之戀2》獲得提名第32屆的金像獎影后，最後再失落獎項，直到2013年的《盲探》﹑2019年的《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》同樣入圍提名影后仍然是食「白果」，多次未能獲封影后，難怪Sammi曾表示自己已經「輸到連想贏既勇氣都冇」！

Sammi以演出證明每次都呈現一個更好的自己給觀眾，不只是在喜劇，今次在溫情片上角色情感拿捏得恰到好處，絕對有望「食糊」！

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