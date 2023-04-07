【虎爸虎媽】5年無間斷遭父母逼考公務員　落榜女兒行為異常證精神分裂

▲ 內地一名女生（圖左）5年來遭父母逼考公務員，不幸患上精神病。

有傳統父母認為考上公務員有「鐵飯碗」就是最有前途，期望變成巨大壓力，分分鐘害苦了孩子。四川一名女生大學畢業後一直未找到工作，父母強迫她去考公務員，可是連考5年皆失敗，近日父母發現女兒行為異常，求診後證實她患精神分裂。

綜合內地網媒報道，一名四川女生大學畢業後一直找不到，父母強迫她去考公務員試，一考就是5年，女兒5年以來考試均未能成功。由於報考公務員有年齡門檻限制為35歲或以下，雖然部分省份將部分崗位的年齡調整為40歲以下，當中涵蓋四川，但必須是應屆畢業的學生，特別是碩博士生，估計事件中女生因多次未能考上，壓力愈來愈大，影響日常。

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5年考公務員失敗致失常

女生接連失敗，在重壓之下加上無法排解，出現異常情況。父母發現女兒已經難以正常去交流，她經常將自己困在房中自言自語，又自稱局長。此外，她跟家人的對話是答非所問。網上有一段影片，該女生在原地轉圈揮手跳舞，行徑怪異。

▲ 女生看醫生證確診了精神分裂症。（影片截圖）

家人帶她去看醫生，經檢查後，確診她患有精神分裂症。有關事件引起網民討論，有網民家長分享「我也逼孩子考公務員，考了三年沒考上 ，孩子壓力山大，我讓孩子放棄了，怕孩子累出病」，網民斥責家長害了自己的孩子，「自己可以平凡，但接受不了孩子平凡」、「悲劇啊，難為孩子」，認為家長要放手讓孩子成長，畢業後「只要能賺錢養活自己就行了，順其自然」。

精神分裂症的主要病徵

據香港心理衛生會網頁資料，精神分裂症有主要以下3項病徵︰

1. 思想紊亂

患者會覺得有些思想不是自己的；而是出自他人透過收音機電波、鐳射光線或傳心術等方法，放進他的腦中。他亦可能感到思想離開，像是被人取走一般；腦變成空白一片，完全不能思想；患者覺得所有人都知道自己的思想。

2. 妄信

在精神分裂症中常見的例子有以下幾種：患者相信某一種力量控制了他們的思想和行動。相信自己是一個廢人，沒有自己的意志，被人完全控制了頭腦和身體。相信其他人想傷害自己或無故被追殺，覺得無辜地被迫害。相信自己是一個特殊人物，有特別技能或法術的本事。例如想象自己是皇帝或皇后，或能夠令世界產生地震、水災等自然災害。

3. 幻覺

幻覺是一個錯誤的觀感。患者看見一些事，聽到一些聲音或嗅到一些味道而旁人是不能感受到的，像在清醒時發夢一般。

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責任編輯︰王明芳