【靈異事件】BB房監視App突響起　媽媽驚見蒼白女嬰嚇呆︰屋企無人

▲ 美國一名媽媽分享一次驚悚經歷，一次BB房監視App突響起，驚見一張陌生的蒼白女嬰臉！

不少父母都會在家中安裝監視器，以便出外可隨時監察子女的情況。美國一名媽媽早前與家人外出用膳時，其間監視器的手機應用程式（app）響起通知，偵測到家中嬰兒房有動靜，媽媽開app驚見一副陌生女嬰臉孔，嚇得她太驚！

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綜合外媒報道，美國媽媽Ashley Meredith在影片平台TikTok上分享這宗靈異事件，她指家中嬰兒房安裝了一部監視器，只要偵測到兒子睡醒或有任何動靜，手機App就會通知她。某天晚上，Ashley和丈夫帶著孩子們外出晚餐，其間監視器手機App突然傳來訊息通知，偵測到嬰兒房有動靜，但當時家中空無一人。

Ashley擔心可能有小偷入屋，於是開App查看，想不到在漆黑畫面中見到一張蒼白的女嬰臉，一直盯着鏡頭，而這名女嬰並不是她自己的小孩，她也強調家中沒有任何人形娃娃。最令她感到毛骨悚然的是，其他影片畫面都可以正常回帶觀看，唯獨「陌生女嬰」的檔案卻無法重播。

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一開始Ashley很想說服自己這只是小故障，而且後續也沒有怪事發生，但她仍感到相當困惑，所有親友都未能提供合理解釋。因此她決定拍攝影片分享經歷，尋求網民意見。

網民建議盡快搬屋

影片曝光後，一眾網民都被嚇呆了，網民建議Ashley盡快搬屋，「是時候搬家了，這確實有點嚇人」、「妳知道妳的房子有什麼歷史嗎？也許妳會想要去查看看」；也有網民理性分析，「可能有駭客進妳的攝影機了」，有人則坦言，如果這種事情發生在自己身上，「可能永遠不會回家了」。

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責任編輯︰王明芳