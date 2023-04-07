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【繼母似繼女】人夫再婚娶年輕16歲嫩妻　外貌神複製21歲女兒遭狠批噁心

親子 15:00 2023/04/07

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

美國一對夫妻Chris和Savana（左）育有3子女，Savana同時視繼女Tizzi（中）如己出，但兩人的外貌被指太相似，令Chris惹來網民批評。（IG圖片）

不少男人再婚會迎娶年輕女子，美國一名44歲男子與年輕16歲的索女結婚後，誕下3名孩子，生活相當美滿，然而最近被網民發現，他的21歲女兒與再婚妻子的樣貌極相似，猶如一對雙胞胎，遭大批網民質疑是否為滿足自己說不出的慾望。

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據美國《紐約時報》報道，美國44歲髮廊老闆Chris Chapin一年前與28歲女員工Savana Chapin再婚後，經常分享幸福家庭生活，最近兩人再迎接第三胎。4年前，Savana以髮型師身分進入Chris位於亞利桑那州的髮廊工作後，當時正辦理離婚的Chris即向對方展開追求。

當時Savana拒絕了Chris的追求，Chris也擔心兩人一旦交往，會引來其他員工不滿。後來兩人相戀的消息傳開後，Chris果然被批評「權勢交往」，女方也被當小三遭炮轟「破壞別人家庭」。Savana表示，兩人戀情被反對的主要原因，是與Chris的21歲女兒Tizzi有關，除了她與對方年紀相近，還有大家覺得兩人樣貌太相像。

網民質疑︰爸爸想和女兒交往

不過，兩人最後還是抵著壓力而結婚，原本極力反對的Tizzi，反而如今視繼母是她「最好的朋友與幫手」。而Chris與前妻育有3子女，加上與Savana所生的3子女，組成8口之家。不過，最近因為他們在TikTok上載一段影片，遭網民瘋狂批評。

Savana在影片中標上「28歲繼母」及「21歲繼女」，兩人極為相似的外貌，立即引來「如果我爸娶了一個跟我一模一樣的人，我會很傷心」、「好噁心，爸爸其實是想和自己女兒交往吧」等批評。Savana雖自責不應加上標記，但她強調︰

別人怎麼說不重要，我們是幸福的大家庭才是最重要的。

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責任編輯︰王明芳

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