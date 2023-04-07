【飲食優惠】戶戶送買元気寿司滿$80　最後機會送小朋友限量禮物

▲ 現凡於戶戶送在元気寿司買滿$80，即送小朋友限量禮物「趣緻元気彈彈波」。（有關機構提供）

戶戶送近日夥拍壽司連鎖店「元気寿司」推出特別設計的趣緻元気彈彈波，為小朋友大派歡樂，有得食有得玩！凡於即日起至4月9日期間，於戶戶送平台訂購元気寿司滋味美食滿80元，即可獲贈元気吉祥物彈彈波一個。

元気寿司提供一系列兒童之選滋味，包括兒童壽司盛、炙燒珍寶皇帝蟹柳、芝士味厚燒玉子、迷你泡芙、青森蘋果汁等。彈彈波以元気吉祥物水獺「屋太君」及鴨子「德德」為主題設計，配上戶戶送造型迷你紙袋，超萌造型為小朋友帶來驚喜。

彈彈波現正於元気寿司全線分店及指定分店的戶戶送平台供應，包括秀茂坪、堅尼地城、金鐘、東涌、太古、九龍城、禾輋、葵涌、馬鞍山及美孚。數量有限，送完為止。

另外，即日起至4月9日，於戶戶送平台訂購元気寿司滋味美食滿300元，即可獲得全單8折優惠。

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責任編輯︰林綺玲