【復活節美食】Fortnum & Mason推復活節兒童下午茶　參加尋金蛋遊戲換取小禮物

▲ Fortnum & Mason推出復活節兒童下午茶。（有關機構提供）

復活節小朋友放長假，家長可以帶小朋友食個靚靚下午茶，開心打個卡！位於尖沙咀K11 MUSEA的181 Fortnum & Mason於即日起至4月10日期間，為小朋友提供節日限定下午茶，一系列茶點換上復活節新裝；而Fortnum & Mason更安排了一系列禮品及美點，包括優雅春季禮籃、節日限定混合茶品、趣緻朱古力復活蛋及精美餅乾等。

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即日起至4月10日期間，181 Fortnum & Mason的兒童下午茶換上復活節新裝，當中的甜點包括復活兔奶油甘筍蛋糕、士多啤梨法式軟糖、雲呢拿棒棒蛋糕，以及復活節朱古力蛋配鳥巢造型的椰子鬆餅，造型可愛，充滿節日氣氛。每位3至11歲小童收費288元，另收加一服務費。

▲ 復活節下午茶小食禮籃盛載各款時令甜點。（相片由有關機構提供）

而即日起至4月10日親臨K11 MUSEA旗艦店，並找出藏於店內不同角落的巨型復活金蛋，即有機會獲得一份驚喜禮物。換領禮品數量有限，只限於K11 MUSEA旗艦店。

▲ 節日限定美點Decorated Easter Egg Trio。（相片由有關機構提供）

小朋友亦可親臨Fortnum & Mason K11 MUSEA旗艦店參加自製復活籃工作坊，在40分鐘的工作坊中，小朋友可以發揮創意，在導師帶領下打造獨一無二的復活籃，完成後更可帶將Fortnum’s 的復活節限定甜點帶回家。每位費用388元，詳請請參閱K11 HK App或K11 MUSEA網站。

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責任編輯︰林綺玲